Tout ce qui reste le premier jour de BANFF : le meilleur festival du film d’aventure au monde

La première soirée du Festival international du film d’aventure en Argentine a eu lieu au Teatro Coliseo et spoilers était présent. Revoyez ce qui s’est passé le jour 1 !

© Instagram @banffargentinaTout ce qui reste du premier jour de BANFF : le meilleur festival du film d’aventure au monde.

Un théâtre Coliseum bondé dans la nuit de Buenos Aires du lundi 29 août a été témoin du premier jour de la BANFF : Le meilleur festival du film d’aventure au monde, qui contient les meilleurs courts métrages et documentaires sur le sport en action, la nature et les histoires de dépassement. Cet événement a débuté en 1976 au Canada et depuis 2001, il est présenté en Argentine, il s’agit de la 22e édition consécutive à arriver dans six villes du pays, à commencer par San Carlos de Bariloche.

La tournée du festival a commencé à l’hôtel Cacique Inacayal du 11 au 13 août, se poursuivant à San Martín de los Andes du 18 au 20 août, pour finalement se terminer au Teatro de la Ciudad de Buenos Aires les 29 et 30 août et le 5 septembre. Le programme complet comprend une sélection de 14 courts métrages et documentaires de pays comme le Canada, l’Autriche, la Norvège, la France et les États-Unis.ainsi que de Argentine.

+ BANFF Day 1: Le meilleur festival du film d’aventure au monde

– « Sauter à zéro »

La première journée a commencé avec un court métrage américain tourné en 2020 réalisé et produit par Drew Herder. Dans ses 7 minutes, il représente l’idée de faire des sports extrêmes, sans avoir besoin de provoquer des effets environnementaux avec. Face à cela, trois BASE jumpers réduisent leur impact, tout en profitant du lieu choisi et en pratiquant la discipline qu’ils aiment, générant une prise de conscience.

– « Sortez du pôle Nord »

L’un des plats principaux était ce documentaire norvégien de 2021 d’Ole-André Lagmandokk et Svein Haaland. C’est une expédition qui accompagne une fois de plus Børge Ousland, reconnu comme l’un des explorateurs polaires les plus expérimentés au monde, ayant parcouru plusieurs fois le pôle Nord. A cette occasion, il est rejoint par Mike Horn pour un voyage à ski de 1 500 kilomètres à travers la calotte polaire, par des températures inférieures à -30°, voyageant dans l’obscurité et avec de gros accidents.

– « La course ultime de Markus Eder »

Après une pause d’un quart d’heure durant laquelle les spectateurs ont eu droit à un verre, nous avons retrouvé le froid et la neige, mais dans des conditions plus conviviales. Le réalisateur Christoph Thoresen nous présente ce court métrage autrichien de 10 minutes sur Markus Eder, l’un des riders les plus polyvalents au monde qui domine le ski comme peu d’autres. Au cours de ce voyage, nous le verrons parcourir tout un parc et s’adapter à chaque espace grâce à son expérience.

-« Lien Sar »

L’escalade est une discipline à ne pas manquer et c’est pour cela qu’est arrivé l’alpiniste américain d’élite Graham Zimmerman, qui se penche sur leurs relations et leurs motivations. Dans ce court métrage de 17 minutes réalisé par lui, nous le verrons gravir l’un des sommets vierges les plus difficiles au monde : Link Sar, dans les montagnes du Pakistan.

-« Arves En Ciel »

Dans ce court métrage français de 17 minutes, réalisé par Antoine Mesnage, la discipline choisie était la Slackline. Si le vertige et la panique vus plus haut ne suffisaient pas, voici Camille et Antoine, deux slackliners et grimpeurs français qui ont un rêve : marcher entre deux tours de roche. Pour cela, ils dirigent une énorme équipe pour mener à bien le projet et le réaliser.

-« Reel Rock 15 : Action Directe »

La première nuit de BANFF: The World’s Best Adventure Film Festival s’est clôturée avec le court métrage américain sur la française Melissa Le Neve. Dans l’histoire, seules 26 personnes ont réussi à gravir la route la plus vénérée au monde, mais c’étaient tous des hommes et cette femme s’est battue pendant sept ans d’entraînement ardu pour surmonter ses doutes intérieurs et atteindre l’objectif pour lequel elle a travaillé si dur.

