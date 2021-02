Tout ce qui brille: les rivières dorées de l’Amazonie péruvienne éblouissent mais l’exploitation minière nuit à la communauté et à l’environnement

15 févr.2021 09:26:24 IST

Des chaînes de rivières d’or en Amazonie péruvienne ont été capturées depuis la Station spatiale internationale et les images sont impressionnantes. Les images ont été cliquées par un membre de l’équipage de l’Expédition 64 au sommet de l’ISS et donnent à la forêt tropicale un aspect mythique de trésors cachés. Cependant, ce ne sont pas des rivières avec de l’or réel qui y coule, mais juste le reflet de la lumière du soleil sur des centaines de fosses d’eau boueuse. Cela ne signifie pas pour autant que l’or n’est pas présent dans la région du Pérou. Selon l’Observatoire de la Terre de la NASA site Internet, ces rivières sont en fait des fosses de prospection d’or qui ont été creusées par des mineurs indépendants à la recherche de l’or.

Habituellement, les fosses restent cachées à la vue d’un astronaute dans l’espace. Soit la couverture nuageuse le protège, soit le fait d’être à l’extérieur du point de reflet du Soleil le cache, mais ces images ont heureusement été capturées par l’astronaute de la forêt amazonienne dans l’État de Madre de Dios au Pérou.

Le Pérou est l’un des principaux contributeurs d’or, étant le sixième producteur de l’élément précieux au monde. De plus, Madre de Dios est l’une des plus grandes industries minières aurifères indépendantes, il n’est donc pas surprenant que tant de puits de prospection d’or ou de rivières aurifères aient été creusés là-bas.

Le rapport a ensuite fait le point sur les effets néfastes de l’exploitation minière. Non seulement l’extraction de l’or et d’autres minéraux provoque la déforestation, mais elle peut également entraîner une pollution au mercure. De grandes quantités de mercure sont produites et laissées non filtrées pendant l’extraction de l’or, car les mineurs combinent des sédiments avec du mercure bouilli afin de distinguer l’or des autres minéraux. Selon un rapport par La nature, environ 55 tonnes de mercure se retrouvent dans les plans d’eau ou dans l’atmosphère chaque année.

Mais encore une fois, des centaines de personnes dépendent pour leur survie de l’acte d’exploitation minière non enregistrée. Certaines zones ont été interdites à l’exploitation minière, comme la réserve nationale de Tambopata.

