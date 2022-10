Tout ce qui arrive dans l’épisode 8 de She-Hulk

Disney+

De grosses surprises arrivent dans She-Hulk qui laissera place à l’action et peut-être même résoudra l’un des grands mystères de la série. Attention!

Le prochain épisode de elle hulk pour Disney+ peut marquer un retour tant attendu à Univers cinématographique Marvel. On parle de Matt Murdock/Daredevil, le personnage incarné par Charlie Cox qui est déjà apparu dans Spider-Man : Pas de retour à la maison mais que dans ce cas, il jouera également le rôle du diable de Hell’s Kitchen et aura de l’action sur le petit écran. Il semble que lui et Jennifer Walters pourraient avoir quelque chose de plus qu’une relation de courtoisie professionnelle.

De son côté, Jennifer Walters sera probablement contrainte de faire usage de la force dans le prochain volet de elle hulk Et pour ce faire, il y a de fortes chances qu’elle enfile le costume d’héroïne confectionné pour elle par Luke Jacobson, le couturier super-héros qui prétend avoir préparé quelque chose de très spécial pour Jennifer Walters, en pensant au Green Goliath qui vit à l’intérieur de ce talentueux avocat. .

Il y aura de bonnes nouvelles dans She-Hulk

Il sera également temps de révéler ce qui se cache derrière le mystérieux personnage qui veut obtenir le sang de elle hulk. Des rumeurs sur Internet indiquent que c’est The Leader, un antagoniste de Hulk qui a obtenu l’ADN de Jennifer Walters grâce à Josh pour développer sa propre armée de Green Goliaths qui apparaîtrait aux côtés du méchant dans le prochain épisode de Capitaine Amériquedans ce cas avec Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson, le nouveau Cap.

Il y a plus de questions à répondre telles que ce qui arrivera à Titania, elle essaiera sûrement de se venger de elle hulk qui l’a vaincue à plus d’une occasion lors des événements que nous avons vus tout au long du programme de Disney+. Il y a aussi la question de savoir où se trouve Hulk. Le cousin de Jennifer n’est plus apparu dans l’émission télévisée et on ne sait pas où il se trouve ni ce qu’il fait. Mystère!

le casting de elle hulk comprend Tatiana Maslany comme Jennifer Walters/She-Hulk, Mark Ruffalo comme Bruce Banner/Smart Hulk, Jameela Jamil comme Mary MacPherran/Titania, Ginger Gonzaga comme Nikki Ramos, Tim Roth comme Emil Blonsky/Abomination, Benedict Wong comme Wong, Charlie Cox comme Matt Murdock/Daredevil et Griffin Matthews dans le rôle de Luke Jacobson, entre autres.

