Tout ce qui a changé dans la nouvelle Citroën C3 Aircross

Lancé en 2017 et avec 330000 unités vendues, le Citroën C3 Aircross était maintenant la cible du traditionnel restylage d’âge moyen, suivant l’exemple déjà donné par son «frère», C3. Et contrairement à ce que l’on voit dans d’autres restylings, celui-ci était assez prononcé lorsque l’on attend avec impatience le modèle renouvelé.

On y retrouve la nouvelle signature Citroën, créée en 2020 sur la C3 et inspirée du prototype CXPERIENCE. Les différences sont évidentes, supprimant les phares précédents avec une tendance vers le carré, pour d’autres beaucoup plus fins et intégrés dans une petite grille supérieure. Nouveau est également le pare-chocs qui comprend désormais une grille plus grande.

En plus du nouvel avant, le C3 Aircross révisé est fortement engagé dans la personnalisation, avec un total de 70 combinaisons possibles. Celles-ci sont basées sur sept couleurs extérieures (trois nouvelles), quatre « Color Packs », dont deux nouvelles couleurs avec des effets texturés, deux couleurs de toit et même de nouvelles roues de 16 « et 17 ».

Et à l’intérieur, qu’est-ce qui change?

Quant à l’intérieur, le thème de la personnalisation reste fort où l’on peut choisir entre quatre environnements – le standard, «Urban Blue», «Metropolitan Graphite» et «Hype Grey» -, et on a plus de confort et plus de technologie.

En ce qui concerne le confort, il a gagné grâce à l’adoption des sièges «Advanced Comfort», créés en première sur les C4 Cactus et C5 Aircross, et qui sont disponible dans les environnements «Urban Blue», «Metropolitan Graphite» et «Hype Grey».

L'intérieur est resté en grande partie inchangé.

Dans le domaine de la technologie, les nouveautés consistent en l’adoption d’un nouvel écran tactile de 9 pouces doté du système «Citroën Connect Nav» et de la fonction «Mirror Screen» compatible avec Android Auto et Apple Car Play.

En outre, le C3 Aircross dispose également d’une charge sans fil pour les smartphones, 12 technologies d’aide à la conduite comme la affichage tête haute, la reconnaissance des feux de signalisation de vitesse et de recommandation, le système «Active Safety Brake» ou l’allumage automatique des feux.

Également disponible avec des systèmes tels que «Park Assist» ou la caméra d’aide au stationnement, le C3 Aircross continue d’avoir «Grip Control» avec «Hill Assist Descent».

Enfin, en ce qui concerne la gamme de moteurs, elle reste basée sur deux propositions essence et deux propositions diesel. L’offre essence est basée sur le 1.2 PureTech avec 110 ch ou 130 ch et une boîte de vitesses manuelle ou automatique (les deux avec six rapports), respectivement.

Quant à l’offre Diesel, elle se compose du 1.5 BlueHDi de 110 ch ou 120 ch et d’une boîte manuelle à six rapports (sur le premier) et d’une boîte automatique à six rapports (sur le second). Toujours sans prix, la Citroën C3 Aircross renouvelée devrait arriver chez les concessionnaires à partir de juin 2021.