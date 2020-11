Tout ce que vous voulez savoir sur Alita Battle Angel 2

Christoph Waltz veut toujours faire Alita: Battle Angel 2, mais soupçonne qu’il ne se produira peut-être pas aujourd’hui que Disney possède la propriété. En raison de l’achat de Fox (qui a été finalisé l’année dernière), la Mouse House a pris le contrôle de franchises de science-fiction rentables telles que Alien, Predator et World of the Apes, en plus du méga-tentpole Avatar de James Cameron. De plus, ils détiennent les droits sur un autre projet de science-fiction du cinéaste Terminator sous la forme d’Alita: Battle Angel, une version live-action de ce manga / anime cyberpunk que Cameron a développé pendant de nombreuses années avant de le céder à Robert. Rodriguez pour guider à la place.

Sorti en février 2019 (environ un mois avant que Disney n’obtienne officiellement Fox), Alita: les célébrités de Battle Angel Rosa Salazar en tant que héros titulaire, un cyborg qui se réveille du 26ème siècle sans aucun souvenir de son précédent mais est aidé par le scientifique aimable Dr. Dyson Ido (Valse). En utilisant la vieille règle empirique selon laquelle un film devrait doubler son financement pour créer un profit, Alita a été un petit succès mais un triomphe néanmoins, remportant 405 millions de dollars au box-office pour un budget de 170 millions de dollars. Indépendamment de cela, une suite n’a pas encore été déclarée et Waltz soupçonne que cela a à voir avec les nouveaux propriétaires de la franchise plus qu’autre chose.

Discutant avec Collider pour promouvoir son nouveau projet Quibi, Most Dangerous Game, le lauréat d’un Oscar a assuré qu’il avait « Bien sûr! » Reunite for Alita: Battle Angel 2, en disant: «Je comprends que les gens l’ont apprécié en dehors de ce que les autres ont dit, j’ai adoré et j’ai aimé travailler dessus et j’ai apprécié le résultat.» Il a admis qu’il n’avait rien entendu à propos d’un film en cours et a théorisé que cela avait à voir avec Disney achetant Fox, avant d’inclure «Peut-être que cela ne rentre pas dans la Disneyfication, mais je n’en ai aucune idée. Je n’ai aucune idée.

Il va de soi que Waltz veut que Disney soit le plus grand barrage routier à Alita 2 pour le moment. Suite à leur acquisition, le studio a déclaré une variété de films Fox en développement (par exemple leur adaptation à gros budget Mouse Guard) et continue d’hésiter à donner le feu vert à tout ce qui ne fait pas partie d’une nouvelle extrêmement rentable comme Avatar. Alita, comme indiqué, est juste sur le point; le film original a assez bien fonctionné, mais nulle part près du box-office, les montants que Disney gagne de ses remakes en direct ou de ses IP comme le MCU et Star Wars, le studio n’a donc que tellement d’incitation à proposer un suivi. Exactement au même moment, le film a suscité des critiques décentes, ainsi que des critiques louant ses superbes graphismes et la façon dont il combine les intérêts de science-fiction de Cameron avec les thèmes de Rodriguez sur la classe. Les cinéphiles étaient également réceptifs et réclamaient depuis lors une récompense pour la suite de la taquinerie d’Alita.

Exemple concret: en février, les fans ont obtenu #AlitaSequel tendance sur Twitter dans le but d’encourager Disney à donner son feu vert au projet. Un certain nombre d’entre eux sont allés plus loin et ont même payé pour faire voler une bannière faisant la promotion d’Alita: Battle Angel 2 lors de la cérémonie des Oscars 2020 quelques jours plus tard. En plus de tout cela, Salazar (comme Waltz) a déclaré qu’elle aimerait revenir pour le scénario, et le producteur Jon Landau a apporté son soutien à ces campagnes de fans en les rassurant de continuer à harceler Disney avec des demandes à Arangez-vous pour que cela arrive. Qu’il suffise de dire qu’il y a un public qui veut plus d’Alita; s’il est assez grand pour attirer l’attention de Mouse House, c’est une autre question.

