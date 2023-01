Tout ce que vous savez sur You saison 4 : date de sortie, synopsis, distribution et plus

Netflix

Vous se prépare à la première de sa saison 4, mais vous devez d’abord être au courant de tout. Ici, nous vous apportons toutes les informations pour accéder aux nouveaux épisodes de la meilleure façon.

©NetflixTout ce que vous savez sur You saison 4 : date de sortie, synopsis, distribution et plus encore.

La quatrième saison de vous C’est le plus attendu par les abonnés du service de streaming Netflix pour cette année et on connaît de moins en moins la suite de la série basée sur les romans de Caroline Kepnes. Ici, nous passerons en revue les choses les plus importantes que vous devez garder à l’esprit avant de regarder les prochains épisodes, car il y aura des changements notables. Date, distribution, synopsis et plus encore !

+ Quand la saison 4 de You est-elle diffusée ?

Le premier volet du programme développé par Greg Berlanti et Sera Gamble est arrivé en 2018 et ses chapitres suivants l’année suivante. Cependant, le troisième lot est arrivé en 2021 en raison de problèmes causés par la pandémie de Covid-19 et l’écart était de deux ans d’attente. C’est pourquoi la production a de nouveau suivi cette voie et la quatrième saison sera diffusée en 2023 en deux parties : la partie 1 le 9 février et la partie 2 le 10 mars.

+De quoi parle la saison 4 de You

Dans la finale de la saison 3, nous avons vu Jo assassiner sa femme, Love, abandonner leur bébé et simuler sa propre mort. Cependant, nous savons qu’il se fait appeler « Nick » et qu’il était à Paris à la recherche de Marienne. Les prochains chapitres se dérouleront à Londres et à Paris. Bien qu’il n’y ait pas de synopsis officiel, il a été révélé que Joe prétend être un professeur d’université nommé Jonathan Moore.

+Cast of You saison 4

Une fois de plus, Penn Bagdley il reviendra sous le nom de Joe Goldberg, désormais « Professeur Jonathan Moore ». Luc Gageconnu pour Vandale américain Oui Euphorie, rejoint le casting de l’émission. Par contre, ils arrivent aussi pour les nouveaux épisodes Amy-Leigh Hickman, Charlotte Ritchie, Ed Speleers, Tilly Keeper, Niccy Lin, Aidan Cheng, Eve Austin, Ozioma Whenu Oui Darius Manteaux. De son côté, Victoria Pedretti ne reviendra pas en Love.

La sortie de la bande-annonce a laissé la présentation de Jonathan Moore : « Je ne suis plus l’adorable libraire de New York, ni la vendeuse de Los Angeles, ni le mari passionné de la banlieue. Plus maintenant. Permettez-moi de me présenter à nouveau : j’ai passé par un peu de raffinement en traversant le flaque d’eau. Et vivre à Londres m’a permis d’enterrer le passé, pour ainsi dire.. La série vous revenir à Netflix le 9 février.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?