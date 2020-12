Tout ce que vous savez sur les Airpods Pro Lite, le prochain casque d’Apple

Le prix des AirPods Pro est l’un de ses grands handicaps et Apple pourrait résoudre ce problème dans les futurs modèles.

Nous savons déjà que tant qu’Apple ne bouge pas, le marché reste regarder en attente. La pomme définit une tendance et ce n’est pas que d’autres marques la suivent, mais que ils rejoignent la vague et offrent une alternative. C’est arrivé avec les montres intelligentes et c’est encore arrivé avec des écouteurs sans fil.

Qu’ils soient ou non des passionnés d’Apple, leur Les AirPods sont un succès. Ils sont superbement conçus et exploités, et surtout, le approbation et pleine acceptation de ses utilisateurs. C’est similaire à cela son bon travail sur le marché a amené Apple à faire un effort pour lancer de nouvelles versions et variantes de celles existantes et là le chiffre de certains hypothétiques AirPods Pro Lite.

Que savons-nous des supposés AirPods Pro Lite

Apple propose actuellement quatre variantes d’AirPod: les AirPod de première génération, les AirPod avec boîtier de chargement sans fil, les AirPods Pro et le dernier arrivé, les AirPods Max.

Toutes les prévisions suggèrent que dans les premiers mois de 2021, la famille s’agrandira, bien que les opinions soient partagées entre une mise à jour de la version Pro ou une modèle plus modeste et moins cher, Lite.

Selon The Elec, l’élection qui verra d’abord le jour sera celle de la AirPods Pro Lite. Avec ce nom de famille, nous pouvons déjà avoir une idée d’une version avec caractéristiques réduites, qui dans ce cas se matérialiserait dans le élimination de la suppression du bruit.

En contrepartie, les supposés nouveaux écouteurs sans fil de la société Cupertino seraient moins chers que les AirPods Pro actuels (entre 200 et 220 euros de PPC). De plus, en raison précisément de l’élimination d’une fonction qui nécessite autant de technologie que la suppression du bruit, ils auraient une batterie de plus grande capacité.

Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles officielles à ce sujet mais, si rien ne va pas, dans les mois à venir, il y aura un nouvelle variante d’AirPod en magasin. Ce que nous savons (si le comportement naturel que nous avons vu jusqu’à présent demeure), c’est qu’ils seront entièrement compatible avec Android. Bien sûr, ils ne fonctionneront pas à 100% car, comme nous le savons, Chaque appareil qui sort de l’univers Apple voit certaines de ses fonctionnalités réduites.

