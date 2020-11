tout ce que vous savez sur le prochain (et révolutionnaire) haut de gamme de Motorola

Petit à petit, plus de détails sont révélés sur le prochain terminal haut de gamme de Motorola.

Motorola continue d’avancer dans le développement de son prochain produit phare qui arrivera sur le marché en 2021, le Motorola XT2125 ou, mieux connu sous le nom de Motorola Nio. Peu de détails sont encore connus sur lui, mais suffisamment pour nous donner une idée de l’innovation à laquelle la société américaine est confrontée avec ce terminal.

Par exemple, il a été divulgué que Motorola testait un taux de rafraîchissement jamais vu auparavant de 105 Hz pour ce nouveau terminal haut de gamme, bien qu’il n’ait pas encore été déterminé. si ce sera la vitesse finale, si une modalité adaptative sera choisie ou ce ne sont que des tests. Si 105 Hz est le taux de rafraîchissement définitif, nous serions confrontés à un terminal sans précédent sur le marché.

Plus de détails sur le Motorola Nio

En plus du taux de rafraîchissement révolutionnaire susmentionné, un autre aspect qui a été révélé sur le Motorola Nio est son écran. Ce smartphone équipera un Panneau de 6,7 pouces avec une résolution de 1080+. De même, il n’est pas surprenant que son système d’exploitation série soit Android 11, car partir au milieu de 2021 avec un système inférieur serait une décision extrêmement difficile à comprendre.

En ce qui concerne son « cœur », le Motorola montera le Puce Snapdragon 865, contrairement au nouveau haut de gamme d’autres sociétés telles que Samsung, Xiaomi ou OnePlus qui opteront pour le Snapdragon 875. Il a également été divulgué qu’il équipera 8 Go de RAM et 128 Go de ROM, bien que la porte ne soit pas fermée à un modèle 12 Go + 256 Go.

Dans la section caméras, dans le Motorla Nio, nous trouverons un Objectif principal de 64 MP basé sur le capteur OV64B. Cette caméra principale sera accompagnée d’un grand angle de 16 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP. En vous déplaçant vers l’avant, vous y stockerez un Caméra selfie 8 MP et un autre objectif grand angle de 16 MP.

