Tout ce que vous devez savoir sur votre permis de conduire à points

Entrée en vigueur le 1er juillet 2016, le permis de conduire à points ne peut être considéré comme une nouveauté. Cependant, bien qu’il soit utilisé au France depuis un certain temps, son fonctionnement soulève encore des doutes.

Des délits qui conduisent à la perte de points, du nombre minimum de points qu’une personne peut avoir sur le permis ou des moyens par lesquels il est possible de récupérer ou même d’accumuler des points sur le permis de conduire, dans cet article, nous expliquons comment fonctionne ce système, qui, selon L’ANSR (National Road Safety Authority) est plus simple et plus transparente qu’avant.

Quand les points sont-ils supprimés?

Avec l’entrée en vigueur du permis de conduire par points 12 points ont été attribués à chaque pilote. Pour les perdre, un conducteur doit simplement commettre une infraction grave très grave ou une infraction routière.

Cependant, les points ne sont pas soustraits immédiatement après que le conducteur a commis l’une de ces infractions. En fait, ceux-ci ne sont soustraits qu’à la date finale de la décision administrative ou lorsque la peine est définitive. Si vous souhaitez savoir combien de points vous avez sur votre permis de conduire, vous pouvez accéder au portail des infractions administratives.

Délits graves

Infractions administratives graves (prévues à l’article 145 du code de la route) Coût entre 2 et 3 points. Quelques exemples où un un délit grave entraîne une perte de 2 points sont les suivants:

Conduire une voiture sans assurance responsabilité civile;

Arrêtez-vous ou garez-vous sur le côté des autoroutes ou des routes similaires;

Circulaire dans la direction opposée;

Dépassez la limite de vitesse de 30 km / h à l’extérieur de la ville ou de 20 km / h à l’intérieur de la ville.

Parmi certains des cas dans lesquels les infractions graves coûtent 3 points que nous avons trouvés:

Vitesse excessive supérieure à 20 km / h (motocyclette ou voiture légère) ou supérieure à 10 km / h (autre véhicule automobile) dans les zones de coexistence;

Conduire avec un taux d’alcoolémie de 0,5 g / l et inférieur à 0,8 g / l. Pour les conducteurs professionnels, les conducteurs de transport d’enfants et les conducteurs en probation (titulaires d’un permis de moins de trois ans), la limite est comprise entre 0,2 g / l et 0,5 g / l;

Dépasser juste avant et aux passages balisés pour les piétons ou les vélos.

Infractions très graves

S’agissant des infractions très graves (énumérées à l’article 146 du code de la route), ces entraîner une perte comprise entre 4 et 5 points.

Certains des cas où ils se perdent 4 points sont:

Ne pas respecter un signal STOP;

Entrer sur une autoroute ou une route similaire à un lieu autre que celui établi;

Utilisez les feux de route (feux de route) pour provoquer un chaînage;

Ne vous arrêtez pas à un feu rouge;

Dépassez la limite de vitesse de 60 km / h à l’extérieur de la ville ou de 40 km / h à l’intérieur de la ville.

Déjà à perdre 5 points le permis de conduire est nécessaire, par exemple:

Conduite avec un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 0,8 g / l et inférieur à 1,2 g / l ou égal ou supérieur à 0,5 g / l et inférieur à 1,2 g / l lorsqu’il s’agit d’un conducteur en probation, conducteur d’un véhicule de secours ou de service d’urgence, transport collectif d’enfants et d’adolescents jusqu’à 16 ans, taxi, véhicule lourd de transport de passagers ou de marchandises ou transport de marchandises dangereuses, ainsi que lorsque le conducteur est considéré comme influencé par l’alcool dans un rapport médical;

Conduite sous l’influence de substances psychotropes;

Conduite à une vitesse supérieure à 40 km / h (moto ou voiture) ou supérieure à 20 km / h (autre véhicule à moteur) dans les zones de coexistence.

Crimes de la route

Enfin, les crimes routiers soustraient un total de 6 points le conducteur qui les engage. Un exemple de crime routier est la conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 1,2 g / l.

Combien de points peuvent être perdus à la fois?

En règle générale, le nombre maximum de points pouvant être perdus pour avoir commis des infractions simultanées est 6 (six). Cependant, il existe des exceptions. L’une d’elles est de savoir si parmi ces infractions qui coûtent des points, il y a la conduite sous l’influence de l’alcool.

Dans ce cas, le conducteur peut voir les points soustraits dépasser les six qui sont établis comme limite maximale. Pour vous donner une idée, si un conducteur est surpris en train de conduire à l’extérieur d’un endroit à 30 km / h au-dessus de la limite et a un taux d’alcoolémie de 0,8 g / l, non seulement il perd deux points en raison d’un excès de vitesse, comment vous perdez cinq points pour conduire sous l’influence de l’alcool, perdant un total de sept points.

Pas de points ou peu? Voici ce qui se passe

Si un conducteur a seulement 5 ou 4 points, il est obligé de suivre un cours de formation à la sécurité routière. Si vous ne vous présentez pas et ne justifiez pas votre absence, vous serez sans permis de conduire et devrez attendre deux ans pour le récupérer.

Quand un conducteur se retrouve avec 3, 2 ou juste 1 point sur votre permis de conduire, vous devez passer le test théorique de l’examen de conduite. Si vous ne le faites pas? Il perd la lettre et doit attendre deux ans pour la sortir.

Enfin, comme vous vous en doutez, si un pilote devient sans aucun point vous êtes automatiquement sans permis de conduire et devez attendre deux ans avant de pouvoir le reprendre.

Est-il possible de gagner des points? Comme?

Pour commencer, oui, vous pouvez gagner des points sur votre permis de conduire. Pour ce faire, un conducteur doit être âgé de trois ans sans commettre d’infraction grave, très grave ou de délit routier. Au total, le système de permis de conduire à points prévoit que le maximum de points accumulés peut s’élever à 15.

Mais il y a plus. Comme on peut le lire sur le site de l’ANSR: «A chaque période de revalidation du permis de conduire, sans commettre d’infractions routières et le conducteur a volontairement suivi une action de formation à la sécurité routière, un point est attribué au conducteur et ne peut être dépassé. limite de 16 (seize) points«.

Cette limite de 16 points ne s’applique que dans les cas où le conducteur a gagné le «point supplémentaire» grâce à des actions de formation à la sécurité routière, et dans tous les autres cas, la limite actuelle est de 15 points.

Source: ANSR.