Tout ce que vous devez savoir sur Stromboli, le film sensationnel de Netflix

Stromboli est un drame européen qui est arrivé sur Netflix avec tous les assaisonnements nécessaires pour les amateurs de ce genre de film. Ce que vous devriez savoir!

© IMDbStromboli

Stromboli est un nouveau drame qui a été créé Netflix et cela n’a rien à voir avec le néoréalisme italien classique réalisé par Roberto Rossellini, dans ce cas, le film de Géant du streaming Ce n’est pas un remake ou une suite ou quelque chose comme ça. L’intrigue est centrée sur une femme qui souffre d’alcoolisme tout en luttant de toutes ses forces pour sortir d’une grande tristesse, ce qui la conduit à voyager en Italie où elle connaîtra plus d’une surprise.

Le synopsis du film indique : « Sara, une femme récemment divorcée, a décidé de s’inscrire pour une retraite sur l’île volcanique italienne de Stromboli. Mais en même temps, il devra faire face au passé douloureux qu’il a essayé de cacher. »A travers l’intrigue, on voit comment la situation complexe de cette femme va l’amener à prendre une tournure inattendue, mais bien nécessaire à son équilibre affectif.

D’où vient le film Stromboli ?

Le film a son origine aux Pays-Bas et la personne en charge de sa réalisation est le cinéaste michiel van erp. Les livres de ce drame complexe qui parvient à capter l’attention des abonnés de Netflix Ils sont en charge de Roos Ouwehand et Paula van der Oest qui étaient basés sur le roman de Saskia Noort. La musique? Ce détail qui donne de la profondeur à chaque séquence d’un film à cette occasion est de la responsabilité de Laura Bell et Rutger Reinders.

Qui sont les protagonistes de Stromboli ?

Le casting de Stromboli est composé d’Elise Schaap et Pieter Embrechts dans les rôles principaux de ce drame inattendu. Ils sont accompagnés d’autres acteurs pour compléter le casting et les noms propres sont : Tim McInnerny, Anna Chancellor, Taz Munya, Christian Hillborg, Neerja Naik, Marisa Van Eyle, Adriano Chiaramida et Simone Coppo.

Que dit le critique de Stromboli ?

Bien que le grand public lui accorde un taux d’acceptation de 75% sur le site spécialisé dans les revues Tomates pourries les spécialistes d’autres pages n’ont pas accueilli ce film à bras ouverts, du moins pas selon le niveau de succès qu’il rencontre. Dans décider déclaré: « Elle a toute la profondeur d’un carrousel Serif viral sur Instagram, en ce qui concerne les grandes émotions complexes que ses personnages essaient de traiter ». D’autre part, Coupe stable prête au moins admis que le film « peut t’accrocher ».

