Tout ce que vous devez savoir sur Somebody I Used to Know, le prochain film sur Prime Video

Première vidéo

Somebody I Used to Know est un film qui arrivera dans quelques jours sur Prime Video et dans Spoiler on anticipe ce que vous pouvez attendre de cette histoire. Attention!

© Prime VidéoQuelqu’un que je connaissais

Quelqu’un que je connaissais C’est un film avec une intrigue centrée sur des problèmes qui peuvent nous affecter tous si nous tenons compte du fait que chacun de nous a un chemin dans la vie qui nous emmène à travers différentes situations jusqu’à ce que nous devenions la personne que nous sommes aujourd’hui. En ce sens, l’histoire de ce film de Première vidéo aborde ce vaste sujet.

le synopsis de Quelqu’un que je connaissais dit: « Lors d’un voyage dans sa ville natale, la bourreau de travail Ally se souvient de son ex Sean et commence à tout remettre en question sur la personne qu’elle est devenue. Les choses deviennent encore plus confuses lorsqu’il rencontre Cassidy, qui lui rappelle la personne qu’il était. »une histoire profonde qui parle de l’intérieur de la protagoniste et comment elle se connecte de son présent à un passé qui la marque aujourd’hui.

Presque là pour Quelqu’un que je connaissais

Le film de Première vidéo il a une durée de 1 heure et 46 minutes. Le film est réalisé par Dave Franco et le scénario sur lequel ce film est basé a été écrit par le même cinéaste avec le protagoniste du film : Allison Brie. Vous pouvez vous attendre à être surpris par cette histoire qui parle du passé et du présent. Qui nous étions, qui nous sommes et surtout, qui nous voulons être.

Quelqu’un que je connaissais viendra sur la plateforme de streaming Première vidéo le 10 février prochain. Ainsi, nous pourrons assister à cette histoire profonde et réfléchie qui retrouve Ally à un moment de sa vie où elle fait le point sur sa réalité, comment elle est devenue une bourreau de travail et le contact avec son ex-conjoint lui ouvre les yeux. devient encore plus évidente lorsqu’elle rencontre une femme qui lui rappelle à quoi elle ressemblait à une autre époque avec Sean.

Le film met en vedette Alison Brie comme Ally, Jay Ellis comme Sean, Kiersey Clemons comme Cassidy, Danny Pudi comme Benny, Olga Merediz comme Joanne, Haley Joel Osment comme Jeremy, Julie Hagerty comme Libby, Ayden Mayeri comme Kayla, Ted Rooney comme Barry, Rochelle María Múzquiz comme Mel, Loudon McCleery comme Brad et Phillip Ray Guevara comme Ev, entre autres.

