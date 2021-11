Tout ce que vous devez savoir sur She-Hulk

Après une blessure, jennifer walters reçoit une transfusion sanguine de son cousin, Bruce bannière, et acquiert une condition similaire à la sienne. Ainsi, elle peut se transformer en une version féminine de Ponton mais il garde sa conscience quand le changement se produit. Tatiana Maslany est le protagoniste de cette nouvelle émission qui arrivera sur l’écran de télévision à travers Disney +.

En avant-première du spectacle, on peut voir jennifer walters se décrire comme une avocate ordinaire. Cependant, la réalité ne pouvait pas être plus éloignée de cette déclaration. Elle a la capacité de se transformer en un goliath vert qui peut affronter n’importe quel méchant : She-hulk. Dans ses propres mots : « Tu n’aimerais pas me voir en colère ». En fait, le professeur Hulk l’examine et confirme que ses sentiments de colère et de peur sont des signes avant-coureurs de changement.

She-Hulk arrive à Disney+ en 2022

Un indice sur ce que l’on peut s’attendre à voir au salon She-hulk. Jennifer demande à un autre personnage, nous supposons que Bruce bannière, Si vous cherchez « Faites plus comme nous ». Y aura-t-il un complot pour obtenir le secret derrière Hulk ? L’idée semble irresponsable et dangereuse. Un seul Hulk signifie « problèmes »Imaginons une armée de Goliaths verts prêts à l’action. Danger!

Un retour ? Tim Roth retournera à l’action comme Abomination, un personnage qui a participé à l’entrée de Ponton dans le Univers cinématographique Marvel et nous avons pu le voir récemment avec Wong dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux. C’est un méchant très puissant qui peut affronter Hulk et qui est dans sa même ligue de pouvoir. Jennifer sera-t-elle capable de le vaincre ?

Titania sera le méchant principal de la série qui mettra en vedette d’autres personnages entièrement CGI qui augmenteront le nombre de » Hulk « dans la serie. On peut aussi s’attendre au retour de la Le secrétaire à la Défense Ross ce sera sûrement l’esprit derrière la conspiration qui cherche le secret pour créer de nouveaux personnages avec les caractéristiques du goliath vert. D’autres rumeurs font état de la participation de Charlie Cox Quoi Matt Murdock, Ce est à dire:casse-cou!

She-hulk a une force et une endurance surhumaines, est la version féminine du héros vert qui intègre le Vengeurs. Cependant, Jennifer conserve sa personnalité lorsqu’elle se transforme en cette puissante héroïne. Va-t-il devoir mettre fin à un complot pour obtenir les secrets de Hulk ? L’Abomination est-elle impliquée ? Des questions auxquelles il sera répondu lorsque la série de Disney + ouvre l’année prochaine.

