Tout ce que vous devez savoir sur Punto Zero, la nouvelle saison 5 de Fortnite

Hier soir, à 22 heures, la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite s’est enfin ouverte. Zéro point est son nom et est né après le dernier acte de la guerre du Nexus contre Galactus, le mangeur de mondes. Contrairement à ce qui était attendu, aucun phénomène médiatique de type trou noir, cependant, Punto Zero apporte de nouvelles innovations importantes à la bataille royale d’Epic Games. Cette nouvelle phase de Fortnite a été présentée avec une bande-annonce d’environ 1 minute, dans laquelle Agent Jones doit localiser les meilleurs chasseurs de toutes les réalités, avant de se retrouver dans la boucle qui le mènera jusqu’à l’île de Fortnite.

Ce concept a des répercussions sur le rôle des chasseurs qui auront des joueurs et des joueurs. Avec Punto Zero, l’objectif sera d’accepter les demandes des différents personnages disséminés dans l’île, qui incluent des missions ou des primes, afin d’obtenir lingots d’or. Celles-ci seront essentielles pour acheter de nouvelles armes originales, des améliorations, des informations, des services et plus encore. A également confirmé certaines des rumeurs des jours précédents. Parmi les skins de chasseur disponibles, il y a celui du Mandalorien (accompagné de Baby Yoda) de la série TV Le mandalorien. Comme indiqué sur le blog Epic Games, plus de skins de chasseurs arriveront plus tard, mais il est encore trop tôt pour obtenir des détails spécifiques. Discours différent pour le nouvelles armes, dont quelque chose est déjà connu: « libérez votre fureur ardente avec le fusil lourd Dragon Breath, passez de mêlée à distance avec le nouveau fusil de sniper Amban du Mandalorien, suivez votre cible avec le faucon de la nuit », rapporte le développeurs sur le blog.

Concernant le Battle Pass Saison 5, il sera disponible au prix de 950 V-Bucks, sinon à partir d’aujourd’hui il est possible de souscrire à l’abonnement mensuel pour entrer dans le Équipage de Fortnite. Il s’agit d’un service qui vous permet d’accéder au Battle Pass de la saison en cours, d’obtenir 1000 V-bucks chaque mois à dépenser comme vous le souhaitez dans la boutique en jeu, ainsi que le pack Crew mensuel, un pack avec un contenu exclusif pour ceux qui s’abonnent . Le service est disponible pour le prix de 11,99 € par mois.