La quatrième tranche de Matrice C’est en route et il y a des nouvelles que vous ne pouvez pas manquer. Le film aurait déjà un titre, selon une fuite : Résurrections matricielles. Nous supposons que cela a à voir avec le retour des protagonistes Néo et Trinité. Dans ce cas, la personne en charge du développement du film est l’un des esprits derrière la trilogie originale révolutionnaire: Lana Wachowski. Le cinéaste réalise le film et est l’un des responsables du scénario avec Aleksandar Hemon et David Mitchell.

Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss redonner vie à leurs personnages emblématiques : Néo et Trinité. On ne sait pas grand-chose sur les alternatives dans lesquelles ce retour se produit plus de 20 ans après l’entrée initiale de la franchise. Tout indique que le combat contre les machines continue son cours et la participation de ces héros sera à nouveau nécessaire.

Tout ce que vous devez savoir sur Matrix 4







Ils accompagneront les protagonistes de cette nouvelle entrée dans la série Jada Pinkett Smith usurper l’identité à nouveau Niobé, Lambert Wilson comme lui mérovingien, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II Oui Priyanka chopra. Beaucoup se demanderont où est-il Morphée? Jusqu’à présent, il n’y a pas de nouvelles du personnage et il semble que Laurence Fishburne ce ne sera pas du jeu. Une rumeur sur Internet indique qu’une jeune version du personnage fera son apparition. On ne s’attend pas non plus à voir L’agent Smith d’Hugo Weaving.

« J’ai grandi en pensant que la Matrix est la meilleure qui soit. Le bullet-time, les multiples agents, les pilules et le lapin ! Quand j’ai signé, j’ai dit que je voulais trois choses : une veste en cuir, des lunettes de soleil et des câbles. J’ai j’ai deux trois heures. Je vous laisse deviner « , manifesté Jessica Henwick. L’actrice n’est pas étrangère à l’action, compte tenu de sa participation en tant qu’experte en arts martiaux à la série Poing de fer de Netflix.

Henwick ajoutée: « Je n’ai vu aucune coupe du film, je ne sais pas ce qui est et ce qui ne l’est pas, mais je me suis entraîné tous les jours pendant des mois. Il y a quelques membres de la distribution qui n’ont pas de scènes physiques et ils étaient très tristes , comment pouvez-vous être sur Matrice et ne rien faire de bien ? », terminé.

Matrice 4 arrivera au cinéma et HBO Max le 17 décembre 2021 suivant.