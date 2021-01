Tout ce que vous devez savoir sur Marvel Studios: Legends on Disney +

Disney + a lancé une 2021 chargée en première pour concourir pour le leadership du streaming avec Netflix. En décembre, il a annoncé les séries Star Wars et Marvel qui seront ses moments forts pour les mois à venir. L’un d’eux est Marvel Studios: Légendes, un lancement qui se rapproche de plus en plus et qui promet de belles surprises. Vérifiez de quoi il s’agit et quand le regarder.

Le géant du divertissement n’a pas moins de 11 émissions sur le MCU dans le but de capturer des utilisateurs amateurs de genre. La première des premières agira comme un manuel pour tous les éléments suivants qui frappera le service de streaming cette année.

De quoi parle Marvel Studios: Legends on Disney +

La série passera en revue les personnages les plus importants de Marvel pour que les fans ne manquent aucun détail pour profiter des autres spectacles que Disney a préparés. Par exemple, dans les deux premiers épisodes, il racontera les histoires de Wanda Maximoff d’Elizabeth Olsen et Android Vision de Paul Bettany. Les épisodes serviront d’aperçu de WandaVision, qui sortira le 15 janvier.

Quand Marvel Studios: Legends est-il présenté en première sur Disney +?

La sortie est datée du 8 janvier 2021, bien qu’il n’y ait toujours pas de bande-annonce officielle ou de calendrier de publication. Si elle était diffusée une semaine avant une nouvelle première, la prochaine aurait lieu le 12 mars, en attendant Le faucon et le soldat de l’hiver qui sort le 19 mars.

« Il présentera des personnages individuels que les téléspectateurs ont appris à connaître et à aimer au fil des ans et revisitera certains de leurs moments les plus emblématiques. », est le synopsis de Marvel Studios: Légendes qui combinera des scènes de films de toutes les époques.