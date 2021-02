Tout ce que vous devez savoir sur les playlists YouTube

Les listes de lecture YouTube sont bien plus utiles que vous ne le pensez. Dans ce guide, nous expliquons comment les créer et en tirer le meilleur parti.

Devoir rechercher et lire vos vidéos YouTube préférées une par une est inutile lorsque des listes de lecture existent. Comme vous le faites sur des plateformes comme Spotify, sur YouTube, vous pouvez regrouper votre contenu préféré dans différents dossiers afin qu’ils soient lus les uns après les autres.

C’est une fonction particulièrement intéressant si vous utilisez YouTube pour écouter de la musique, car il vous donne la possibilité de créer des listes de lecture pour correspondre à des chansons par artiste, genre, humeur ou année de sortie, par exemple.

Tout utilisateur de YouTube peut utiliser des listes de lecture beaucoup plus utiles que vous ne le pensez. Si vous ne savez toujours rien à leur sujet, dans ce guide, nous expliquons à quoi servent-ils, comment les créer et les modifier et enfin comment créer une liste YouTube collaborative Avec tes amis.

Que sont les playlists YouTube?

Une playlist YouTube est une collection de vidéos que vous pouvez créer à la fois dans la version Web de YouTube et dans les applications pour Android et iOS. Comme nous l’avons mentionné, cet outil vous donne la possibilité de lire en continu vos vidéos préférées sans avoir à les rechercher une par une.

Vos listes de lecture YouTube peut être public -tout le monde peut les voir et les rechercher-, caché -toute personne disposant du lien peut les voir- et privé (Vous seul pouvez les voir) De plus, vous pouvez compter sur l’aide d’autres utilisateurs pour ajouter du contenu à une liste si vous la rendez collaborative.

Pour voir les listes de lecture que vous avez créées, vous devrez accéder à la section Bibliothèque YouTube. Au fait, même si vous ne le savez pas, vous avez déjà une playlist sur la plateforme. Il s’appelle « À regarder plus tard » et regroupez toutes les vidéos que vous avez sélectionnées avec la fonction «Enregistrer pour les regarder plus tard».

Avant de voir comment vous pouvez créer votre propre playlist YouTube, nous devons mentionner que vous avez toujours la possibilité de modifier, partager et supprimer vos listes de lecture. En passant, vous pouvez également ajouter des listes de lecture créées par d’autres personnes à votre bibliothèque.

Comment créer une playlist

Une fois la partie théorique des playlists YouTube connue, nous passons à la partie pratique. La création d’une de ces listes est un processus très simple dans les différentes versions de la plate-forme vidéo Google.

Pour créer une liste de lecture avec vos vidéos préférées dans l’application Android, Suivez ces étapes:

Ouvrez l’application YouTube et entrez dans la section « Bibliothèque », dans le coin inférieur droit. Dans la section « Playlists », cliquez sur « Nouvelle liste ». Sélectionnez les vidéos récemment vues que vous souhaitez ajouter à cette future playlist. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Suivant » dans le coin supérieur droit. Donnez un titre à la liste et sélectionnez vos paramètres de confidentialité (Public, caché ou privé). Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Créer » et le tour est joué, vous aurez créé votre propre playlist. Cette nouvelle liste de lecture apparaîtra à l’intérieur Bibliothèque> Playlists. En entrant dans la liste, vous pourrez la reproduire, la modifier, la partager avec d’autres utilisateurs et l’éliminer définitivement. Vous pouvez donc le voir dans les captures d’écran suivantes.

La procédure de création de listes de lecture de votre ordinateur est différent. Tout d’abord, vous devez trouver l’une des vidéos que vous souhaitez inclure dans la playlist et cliquez sur le bouton « Enregistrer » sous la vidéo.

Cliquez ensuite sur l’option « Créer une nouvelle playlist », donnez-lui un nom, modifiez les paramètres de confidentialité et cliquez sur «Créer» pour terminer la procédure.

Comment ajouter des vidéos à une playlist déjà créée

Comme nous l’avons vu, lors de la création d’une playlist YouTube, vous n’avez la possibilité d’ajouter que les vidéos que vous avez récemment regardées. Lorsque vous le faites dans la version Web, vous ne pouvez d’abord ajouter qu’une seule vidéo. Aussi, à tout moment, vous voudrez peut-être élargir la liste avec de nouvelles découvertes.

Pour une raison quelconque, il est très important d’apprendre à ajouter des vidéos à une liste de lecture déjà créée. Voici les étapes à suivre à la fois sur Android et dans la version Web de YouTube.

Recherchez la vidéo que vous souhaitez ajouter à la playlist déjà créée. Cliquez sur le bouton « Sauvegarder » sous la vidéo. Dans le menu qui descend, sélectionner la liste auquel vous voulez l’ajouter et cliquez sur « Terminé ».

C’est à quel point il est facile et rapide d’ajouter n’importe quelle vidéo YouTube à vos listes de lecture YouTube. Comme vous l’avez vu, vous pouvez sélectionner plusieurs listes en même temps et, de cette façon, ajouter la même vidéo à différents dossiers.

Comment partager vos playlists

Les listes de lecture YouTube ne sont pas seulement utilisées pour joindre des chansons, vous pouvez également regrouper des vidéos intéressantes pour préparer une leçon éducative, des vidéos utiles pour vos collègues ou des vidéos liées à votre équipe préférée à la maison. En bref, des playlists qui non seulement vous êtes intéressé, mais aussi d’autres utilisateurs.

Dans ce cas, la chose la plus normale est que vous souhaitiez partager cette liste de lecture avec les personnes intéressées afin qu’elles puissent également voir le contenu que vous avez rassemblé. C’est facile, il suffit de partagez votre playlist avec cette procédure:

Ouvrez l’application YouTube et entrez bibliothèque. Cliquez sur la playlist que vous souhaitez partager pour accéder à votre page. Cliquez sur le bouton Partager, représenté par une flèche pointant vers la droite et située sous le titre. Sélectionnez la méthode à travers lequel vous souhaitez partager votre playlist avec d’autres personnes.

Que sont les listes collaboratives et comment créer les vôtres

Comme dans YouTube Music, sur YouTube, vous pouvez créer des listes de lecture collaboratives, c’est-à-dire un dossier dans lequel elles peuvent également ajouter du contenu aux autres utilisateurs que vous invitez.

C’est une fonction très utile si vous aimez regarder des vidéos YouTube et écouter de la musique avec votre famille et vos amis, car chacun peut ajouter ses vidéos préférées. Pour avoir une liste YouTube collaborative, vous devez d’abord créer la playlist puis la rendre collaborative. Voici la procédure à suivre:

Créer une playlist avec les étapes expliquées ci-dessus. Allez dans Bibliothèque> Liste de lecture et cliquez sur la liste vous voulez faire de la collaboration. Clique sur le modifier l’icône, représenté par un crayon en haut de la page. Cliquez sur l’option « Collaborer ». Faites glisser la boîte « Les collaborateurs peuvent ajouter des vidéos » dans le sens des aiguilles d’une montre pour l’activer. Cliquez sur le bouton « Partager » pour envoyer un lien d’invitation aux futurs contributeurs de la liste. Si vous souhaitez empêcher d’autres personnes d’ajouter des vidéos à la liste à l’avenir, vous pouvez désactiver le lien.

Enregistrez d’autres listes de lecture dans votre bibliothèque

En parcourant l’immense catalogue YouTube, vous trouverez très probablement listes de lecture créées par d’autres utilisateurs cela vous intéresse. Vous pouvez facilement les ajouter à votre bibliothèque pour y accéder quand vous le souhaitez.

Pour enregistrer les listes de lecture d’autres personnes dans votre bibliothèque, procédez comme suit:

Trouvez la playlist qui vous intéresse. Clique sur le bouton « Plus » qui apparaît à côté, représenté par trois points verticaux. Cliquer sur « Enregistrer dans la bibliothèque ». Cette playlist fera automatiquement partie de la section « Playlists » de votre compte. Lorsqu’il n’est plus utile, vous pouvez le supprimer définitivement.

Et jusqu’à présent, le guide sur les playlists YouTube qui, comme nous l’avons vu, peut vous offrir plus que vous ne l’imaginiez. Tu peux regrouper les vidéos par catégories, comme l’éducation, la musique, le divertissement ou le sport et donc, jouez-les plus confortablement.

