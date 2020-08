Tout ce que vous devez savoir sur les “ jeux d’été ” dans “ Call of Duty: Modern Warfare ”, récompenses, modes et plus

Appel du devoir Crédits: activision

C’est comme les Jeux olympiques, mais avec plus d’armes. Les Jeux d’été ont commencé aujourd’hui en Call of Duty: Guerre moderne, mettant les joueurs à travers un gant de tests qui, pour moi, remontent à cette course d’obstacles au début de Call of Duty 4 Modern Warfare. Donc, alors que j’essaye faiblement de sauter sur des balles de paille et que je finis inévitablement par étouffer dans le gaz ci-dessous, des joueurs plus talentueux que moi mettent sans aucun doute des vidéos qui réduisent le score requis pour l’or et complètent le tout en 20 secondes avez-vous: telle est la vie. Voici ce que vous devez savoir.

Les Jeux d’été ont commencé aujourd’hui, 28 août, à 13 h 00, heure de l’Est, et se poursuivront jusqu’à la même heure le 7 septembre. Ils consistent en cinq épreuves de combat qui testent vos compétences dans différentes arènes: une seule est disponible aujourd’hui. , et c’est un défi de parkour qui vous demande de jouer une variation sur «le sol est de la lave» sur une petite ferme, la différence étant que le sol est un gaz toxique. Complétez-le assez rapidement et vous pourrez vous saisir de l’arme de poing «Shot Put» avec de l’or.

C’est un peu différent du programme officiel, qui avait d’abord «Gun Course». Selon le jeu, celui-ci est le suivant, suivi de «Marksman Challenge». Il y en a deux autres après cela: les voici, selon le blog officiel d’Activision avec un peu d’édition pour changer ce qui semble être des dates modifiées.

“Cours d’arme à feu: Parcourez le parcours aussi vite que possible tout en éliminant toutes les cibles ennemies et en évitant les pertes civiles.

Défi Marksman: Engagez des vagues de cibles à longue distance et battez l’horloge. Les coups manqués brûlent le temps.

Champ de tir: Localisez et tirez sur toutes les cibles de la zone le plus rapidement possible tout en conservant les munitions.

Price’s Alley: Éliminez une série infinie de cibles ennemies tout en évitant les cibles civiles pour maintenir le combo aussi longtemps que possible. »

Chaque essai a ses propres récompenses, et toute personne qui participe reçoit un charme d’arme «Games of Summer Cup». Gagner de l’or à chaque essai vous rapportera le légendaire plan de Juliette du fusil d’assaut, qui, selon le jeu, est «conçu pour la précision pure».

Ce sont les bases, mais il y a aussi une étrange tournure: nous sommes également en compétition au nom de nos pays, et chaque médaille que vous gagnez attribuera des points au pays d’origine de votre compte. Le jeu gardera une trace de quel pays est en tête, et les points sont pondérés par les participants afin que les pays à forte population ne s’enfuient pas avec tout. C’est un petit événement sympa, et j’ai hâte de voir ce qui se passe. J’aime toujours que les jeux utilisent leur format essentiel pour produire quelque chose de très différent du gameplay normal.

