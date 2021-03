Tout ce que vous devez savoir sur le retour de la saison 17 de Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy est de retour! La série médicale historique ABC terminera sa trêve hivernale et reviendra avec son septième épisode de la saison 17. Les premières sont caractérisées par leur émotivité et le dernier chapitre a laissé des questions troublantes. L’attente est énorme de savoir ce qui arrivera à Meredith et à l’équipe de soins de santé du Grey Sloan Memorial Hospital. Vérifiez tout ce que vous devez savoir pour voir la suite de la série: date de la première, calendrier, comment regarder et où se trouve l’intrigue. Épingle de sûreté!

Le nouvel épisode du spectacle Shonda Rhimes Cela a commencé le 12 novembre et était différent de tous en raison de l’inclusion de la crise actuelle des coronavirus. C’était un assaisonnement clé dans les six épisodes qui ont été publiés jusqu’à présent et La production tente de rendre un petit hommage à tous les agents de santé qui ont risqué leur vie face à la pandémie.







Quand la saison 17 de Grey’s Anatomy revient-elle avec l’épisode 7?

Grey’s Anatomy saison 17 pour revenir 11 mars 2021 sur l’écran ABC à 21 h, heure locale. « Espérant impuissant », est le nom de la première et a le synopsis officiel suivant: « Jo convainc Hayes de contourner les règles dans un cas, Maggie et Winston se reconnectent. » La première sera un croisement avec le sixième chapitre de Station 19.

Comment regarder la saison 17 de Grey’s Anatomy en Amérique latine?

En Amérique latine, Grey’s Anatomy est diffusé sur l’écran de Sony avec un léger retard avec les États-Unis. Ce soir, le cinquième épisode s’ouvre, il n’y a donc que deux premières à part. Les lancements ont lieu tous les mardis à partir de 20 heures en Colombie et au Mexique; 21 heures au Venezuela; 22 heures en Argentine.

Que s’est-il passé lors de la saison 17 de Grey’s Anatomy?

La saison 17 de Grey’s Anatomy a marqué le retour de Patrick Dempsey dans le rôle de Derek Shepherd et de TR Knight dans le rôle de George O’Malley. Les scènes émotionnelles étaient liées aux rêves de Meredith alors qu’elle était hospitalisée après avoir contracté Covid-19. La santé du protagoniste est parmi les plus grandes inconnues à révéler dans les prochains chapitres. Helena, la mère de Miranda Bailey, est jusqu’à présent le personnage le plus important à mourir.

La saison 17 de Grey’s Anatomy est-elle la dernière?

Ellen Pomeo a fait une interview avec Tracy Smith pour CBS dans les dernières heures et a répondu si la saison 17 est la dernière: « Honnêtement, nous n’avons pas encore décidé. En ce moment, nous essayons de voir ce qui est le mieux. ». Un sondage Spoiler a tracé le désir des fans de continuer la série: 38% pensent qu’il devrait avoir plus de 10 saisons supplémentaires.