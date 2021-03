Tout ce que vous devez savoir sur le Qualcomm Snapdragon 860, le processeur du POCO X3 Pro

Quelle est la puissance du processeur du POCO X3 Pro? Nous passons en revue les fonctionnalités du Qualcomm Snapdragon 860.

Le nouveau Xiaomi POCO X3 Pro est prêt à devenir l’un des grands best-sellers de cette année, en combinant certains des spécifications de pointe à un prix tout simplement ridicule, moins de 250 euros dans sa version la moins chère.

L’une de ses principales nouveautés de l’appareil est le Processeur Qualcomm Snapdragon 860, une puce jusque-là inconnue, publiée par le dernier terminal Xiaomi.

Mais, Quelle est vraiment la puissance de ce processeur? Nous allons passer en revue les caractéristiques de cette nouvelle plateforme qui donne vie au mobile.

Un examen du Snapdragon 855+

En jetant un œil sur le site Web de Qualcomm, nous verrons que le Snapdragon 860 n’est pas beaucoup plus qu’un Snapdragon 855+ avec un nom différent.

Si l’on se souvient, le Snapdragon 855 Plus était un version légèrement plus puissante du modèle qui a donné vie à la plupart produits phares de l’année 2019, construit au format 7 nanomètres et avec une vitesse d’horloge maximale de 2,96 GHzEn outre, il a utilisé le GPU Adreno 640.

Tous ces traits sont hérités du Snapdragon 860 du POCO X3. Cependant, Qualcomm a amélioré cette nouvelle plate-forme en ajoutant la prise en charge de nouvelles technologies, telles que mode nuit sur les caméras avec objectif ultra grand angle et caméras selfie, double enregistrement vidéo ou augmentation de la quantité de mémoire RAM prise en charge jusqu’à 16 Go.

Pour tout ça, les performances du Snapdragon 860 Il devrait être équivalent, sinon supérieur à celui du processeur inclus dans les mobiles haut de gamme lancés en 2019, et le POCO X3 Pro bénéficiera de toute sa puissance et de ses améliorations techniques, devenant ainsi un terminal moyen-haut de gamme avec une puissance plus que suffisante pour offrir une expérience de premier ordre.

