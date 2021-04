Tout ce que vous devez savoir sur le nouvel Age of Empires IV

Age of Empires fait partie des séries de jeux vidéo de stratégie historiques les plus populaires. Ceci est démontré par l’accueil de la communauté après les vidéos de Age of Empires IV publié par l’équipe de développement Divertissement Relic à l’occasion de l’événement Fan Preview. Annoncé en 2017, le titre arrivera à l’automne 2021 le PC via Steam ou via un abonnement au service Game Pass de Microsoft. L’équipe a également annoncé que la sortie du jeu serait anticipée par une bêta réservée aux membres d’Age Insider.

Huit civilisations seront disponibles dans Age of Empires IV. Parmi ceux-ci, les Mongols et les Chinois reviennent. Ces derniers peuvent s’appuyer sur une force explosive et des officiers impériaux, utiles pour collecter de l’or dans les bâtiments environnants. Faire ses débuts pour la première fois dans la série est plutôt le Delhi Sultanat, une civilisation qui peut compter sur la puissance technologique et sur les War Elephants, des unités de mêlée qui causent d’énormes dégâts. Concernant la campagne, qui représente le cœur du solo, elle est divisée en quatre sections et commence par le Conquête normande de l’Angleterre. L’aspect le plus intéressant, en ce sens, est la présence de répertoire et de matériel documentaire pour augmenter la sensibilité historique qui a toujours caractérisé la série.

Au-delà des améliorations graphiques et techniques, la vraie actualité d’Age of Empires IV concerne le gameplay, maintenant rendu plus asymétrique. Relic Entertainment a déclaré que chaque civilisation nécessite un type de jeu et de stratégie spécifique, également en fonction de la carte du jeu. Et ce n’est pas tout: un tout nouveau mécanisme a émergé lors de l’événement appelé force invisible, car il permet à ceux qui jouent de embuscade. Une grande nouvelle qui vise à rendre le gameplay plus excitant. Avant d’avancer avec vos unités, il est donc nécessaire d’explorer le territoire et de s’assurer qu’il n’y a pas une armée entière cachée en cours de route. Parmi les vidéos publiées, il y a aussi des séquences dédiées à se battre sur les murs et de nouveaux mécanismes de siège. A travers ces innovations, Relic entend rendre les raids et la défense des châteaux plus stratégiques.

Age of Empires IV a été appelé la suite spirituelle de Age of Empires II, le chapitre le plus connu de la série, est récemment revenu à la mode après l’édition définitive sortie en 2019. Cela explique l’enthousiasme particulier avec lequel la quantité de nouvelles liées au quatrième chapitre suivant a été accueillie, ce qui, il faut le rappeler, est prévu pour l’automne prochain.

