Tout ce que vous devez savoir sur le documentaire de Britney Spears sur Netflix

Le mouvement Free Britney a fait le tour du monde lorsque des milliers de fans se sont rassemblés dans l’espoir que Jamie Spears renoncerait à sa tutelle de la chanteuse. Quelques semaines plus tard, le documentaire arrive sur la plateforme de streaming.

Cinéma © GettyBritney Spears s’est libérée de la tutelle de son père Jamie

La vie de Britney Spears c’est aussi captivant qu’un roman. Mais il y a un petit détail : ce n’est pas le cas. Derrière conflit juridique entre la chanteuse et son père, il y a une grande souffrance de sa part et même un mouvement appelé Britney gratuit qui a parcouru le monde. Dans ce sens, Netflix créé aujourd’hui Britney contre Lances, un documentaire qui intervient quelques semaines après que Jamie Spears a renoncé à la tutelle de sa fille après l’avoir contrôlée pendant treize ans. Découvrez l’aperçu ici!

Ainsi, la plateforme de streaming a lancé l’enquête que le journaliste Jenny Eliscu et le cinéaste Erin lee carr Ils les ont emmenés en avant pour en savoir plus sur la lutte pour la liberté de l’artiste. Britney contre Lances prend comme point de départ le entretiens exclusifs et tests confidentiels. Cependant, si vous n’avez pas encore joué à Play sur votre appareil, vous devez savoir qu’il n’y a pas de rapport sur le propriétaire du hit. ToxiqueAu lieu de cela, des images de stock sont utilisées.

Bien que cela puisse sembler un peu décevant pour les fans de Britney, en fait, ce devrait être le contraire : l’enquête sur le documentaire a duré deux ans et demi et il y a une richesse de matériel jamais vu auparavant. En outre, respecte pleinement l’intégrité de l’artiste, puisque son réalisateur a assuré qu’aucune image n’était incluse que le chanteur a définie comme « traumatisant”. Parmi elles, les vidéos du célèbre incident de 2007.

Ce n’est pas tout : si vous faites partie de ceux qui soutiennent le mouvement Free Britney, vous trouverez un point clé. Et c’est qu’en Britney contre Lances, Netflix présente de la main du journaliste du magazine Rolling Stone, certaines des preuves qui exposent les irrégularités dans la tutelle que Jamie Spears a eu pendant plus d’une décennie sur la pop star.

Ce n’est pas la première fois qu’un documentaire sur l’artiste américain mobilise tout le monde. Si vous voulez en savoir un peu plus sur son histoire, vous devriez voir Encadrer Britney Spears, cette production du New York Times qui a donné une plus grande masse au mouvement qui cherchait à libérer la chanteuse et qui a exposé sa situation juridique dans le monde entier. Quoi qu’il en soit, le long métrage de Netlfix est tout aussi complet et émouvant pour ceux qui ont suivi l’affaire minute par minute.

