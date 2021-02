Tout ce que vous devez savoir sur la troisième saison de 100 jours pour tomber amoureux

100 jours pour tomber amoureux sont revenus étonnamment la semaine dernière sur l’écran Netflix. Le géant du streaming a créé sans préavis les 35 épisodes de la deuxième saison de la série qui est déjà le septième le plus vu au monde. Avec le lancement, les fans s’interrogent déjà sur la troisième partie de l’histoire. Que sait-on de la suite de l’intrigue?

Contient des spoilers

Le programme Telemundo a lancé ce mercredi les 35 chapitres qui manquaient après la production a dû s’arrêter en mars en raison de la pandémie de coronavirus. Il a été décidé de diviser la saison en deux et en juillet le tournage pourrait reprendre pour terminer le tournage. Au total, la série a atteint 92 épisodes.

Comment s’est terminée la deuxième saison de 100 Days to Fall in Love?

La deuxième saison de 100 jours pour tomber amoureux il s’est terminé lorsque Connie et Plutarco ont accepté la date limite. Enfin, ils ont décidé de diviser le bureau et d’annuler la procédure de divorce. Les principaux conflits de complot ont également été résolus: Remedios et Emiliano se sont mariés; Jimena et Ramiro attendent un bébé; Max a réalisé son rêve en musique; Ramiro est retourné à l’école; Jimena a ouvert son propre bureau; Remedios et Emiliano ont eu une fille.

À peine 5 jours après la sortie de la deuxième saison de 100 DAYS TO FALL IN LOVE sur Netflix, nous sommes déjà n ° 1 au Mexique et dans dix autres pays. MERCI! pic.twitter.com/APwcoSUF0k – Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis)

15 février 2021





Quelles similitudes y a-t-il avec la version originale?

100 jours pour tomber amoureux, la version originale de l’Argentine, a eu un nombre similaire d’épisodes dans sa seule saison: Ils étaient 125 après avoir allongé l’intrigue initialement prévue pour 80 épisodes. La clôture de l’histoire est très similaire à celle qui est apparue dans l’édition Telemundo car les personnages de Laura Contempomi (l’équivalent de Constanza Franco) et Antonia salinas (l’équivalent de Remedios Rivera) ils partent en voyage ensemble.







Y aura-t-il une troisième saison de 100 jours pour tomber amoureux sur Netflix?

Au moment, ni le producteur ni Netflix n’ont parlé d’une possible troisième saison de 100 jours pour tomber amoureux. La vérité est que l’intrigue de la série s’est terminée avec les 92 premiers épisodes, n’a rien laissé en suspens et a également inclus le mot « TERMINER ». Pour reprendre l’histoire, la série devrait être reformulée, même si ce ne serait pas la première fois que Netflix le ferait avant un succès d’une telle ampleur: La Casa de Papel est l’exemple qui allume une lueur d’espoir pour la suite de la série .