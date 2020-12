Tout ce que vous devez savoir sur la sixième et dernière saison de Lucifer

Le chemin de Lucifer rampe vers la fin. Après avoir présenté la moitié de la saison 5 sur Netflix, les acteurs ont repris le tournage pour terminer les derniers chapitres et enregistrer les épisodes qui clôtureront définitivement l’histoire commencée en 2016 sur Fox. Au cours des dernières heures, des étoiles ont été ajoutées au casting et des détails ont été divulgués. Passez en revue ce que vous devez savoir à ce jour de la partie 6 de la série.

Quand Lucifer finit-il?

L’émission mettant en vedette Tom Ellis était initialement prévue pour cinq saisons. Cependant, son succès mondial l’a prolongé et bien que les fans aient appelé à un septième épisode, Lucifer terminera dans son sixième. « Six saisons de la série sont une véritable réussite. Ce fut un grand voyage émotionnel et je ne pense pas que je veux faire plus. »l’acteur a révélé dans une interview avec le podcast Kings of Con.

Quand a lieu le tournage de la sixième saison de Lucifer?

La célèbre série Netflix a repris ses activités en septembre après avoir été arrêtée par la pandémie de coronavirus. Au retour, Les derniers chapitres de la saison 5 ont déjà été enregistrés et le travail a commencé automatiquement pour filmer la dernière partie de la saga. Actuellement les acteurs Ils tournent dans les studios de Los Angeles.

Comment le casting de Lucifer est-il composé dans la saison six?

Ce mardi, EW a confirmé que deux stars rejoindraient le casting. D’un côté sera Donjon de Merrin, qui jouera Sonya, un flic en uniforme qui forme un lien avec Amenadiel. Car l’autre rejoindra Brianna hildebrand (connue pour son rôle de Negasonic Teenage Warhead dans Deadpool) dans le rôle de Rory– Un ange rebelle, désemparé et prêt à semer le trouble. Les actrices sont ajoutées à Scott Porter entre les ajouts de programmes. Le reste des artistes sont les habitués de la série.

Que se passera-t-il dans la sixième saison de Lucifer?

Bien que la production de Lucifer soit gérée dans le plus grand secret, certains détails des nouveaux chapitres sont apparus. La finale de la saison 5 a été divulguée et a montré l’acteur David Anthony Buglione dans un costume spécial rempli de capteurs et assis sur une chaise. Pour les fans, c’était le chapitre 16 de la cinquième saison, donc le sixième reprendra de cette scène. De plus, Joe Henderson a laissé entendre qu’il ferait une apparition dans l’un des 10 épisodes.

Quand a lieu la sixième saison de Lucifer?

Toujours sans date précise pour la première de la deuxième partie de la saison 5, la sortie de la sixième et dernière partie risque de prendre plus de temps que prévu. Selon des médias comme Digital Spy, les derniers chapitres seront disponibles entre le milieu et la fin de 2021.