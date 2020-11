Tout ce que vous devez savoir sur la saison 2 de Demon Slayer

Kimetsu no Yaiba est un anime que très peu de gens ont négligé ces jours-ci. La série shonen est le sujet de discussion de ce fandom depuis plus d’un an, et son battage médiatique n’a pas encore disparu. Avec une image en cours de route, les internautes gardent une oreille attentive pour les mises à jour de la saison 2. Et si une toute nouvelle rumeur est exacte, il semble qu’une toute nouvelle saison soit en préparation.

La mise à jour est arrivée plus tôt dans la journée lorsque le pronostiqueur remarqué Spytrue a soumis la rumeur sur Twitter. L’utilisateur a mis en place un message très simple qui dit «KNY Saison 2 en production». Pour le moment, aucun mot officiel n’a été attribué sur Demon Slayer saison 2, qui reste le même au moment où cette rumeur a été publiée.

KNY Saison 2 en production pic.twitter.com/TJ5ng8EIfp – ESPION (@Spytrue) 14 octobre 2020

Les antécédents de Spytrue ont des milliers de fans désireux de prendre en compte leur rapport. D’autres attendent toujours une déclaration officielle d’ufotable, mais de nombreux internautes ne semblent pas surpris par la nouvelle. En fin de compte, Demon Slayer est trop populaire pour être coupé prématurément car il reste tellement d’histoire à accueillir.

La première saison de Demon Slayer a été lancée en avril 2019 et est rapidement devenue l’émission la plus incontournable pour les fans du monde entier. La saison s’est terminée en septembre où un suivi cinématographique a été déclaré. Le film sortira ce week-end au Japon, et les passionnés s’attendaient à ce que le long métrage se termine par une carte de crédit confirmant que la séquence de la saison. Donc, si cela est vrai, les fans trouveront une note officielle sous peu.

Compte tenu de la réussite de Demon Slayer, l’ordre de commande de la deuxième saison était pratiquement assuré. Le manga est toujours un best-seller au Japon malgré sa fin plus tôt cette saison. Après ses débuts en 2016, le manga s’est vendu à plus de 100 millions d’exemplaires, ce qui en fait l’un des mangas les plus vendus de tous les temps. Il a presque dépassé les ventes de One Piece l’année dernière, et avec plus d’anime à l’horizon, il n’y a absolument aucun moyen que les gains de Demon Slayer soient sur le point de ralentir.

