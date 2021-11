Tout ce que vous devez savoir sur Hawkeye avant sa première sur Disney +

Il ne fait aucun doute que le Univers cinématographique Marvel traverse l’un de ses meilleurs moments. Et c’est qu’après une année interrompue par la pandémie de coronavirus, le L’entreprise de Kevin Feige a créé quelques séries en Disney + et est revenu au cinéma avec ses films de super-héros acclamés. Les 24 novembre ce sera au tour de Oeil de faucon, la fiction avec Jérémy Renner. Ce sont les faits essentiels que vous devez savoir avant son lancement !

Bien qu’il soit l’un des premiers Vengeurs, partie encore inconnue de la vie de Cint Barton, que nous appelons également Hawkeye. En ce sens, la série fonctionnera comme l’occasion de développer un peu plus ce personnage : se déroulant à New York après la spotOn le verra dans une mission toute simple qui consiste à retourner dans sa famille pour Noël. Mais un ennemi du passé apparaît comme la principale menace.

De cette façon, un personnage joué par Hailee Steinfeld aura sa présentation dans la production Marvel. C’est que l’actrice va donner vie Kate évêque, un gardien de 22 ans qui est le plus grand fan de Barton et qui l’aidera en travaillant ensemble pour qu’il puisse rentrer à l’heure à la maison. Dans ce sens, producteur exécutif Trinh Tran expliqué : « Il y a encore beaucoup de choses sur Hawkeye que nous n’avons pas explorées. La série nous permet de montrer une nouvelle facette de Clint Barton« .

Trois directeurs seront aux commandes de Oeil de faucon sur Disney+ : Bert, Rhys Thomas et Bertie. Après avoir été responsable de trois des épisodes, le premier a déclaré : «Il a subi une grande perte, à la fois dans le blip et quand il a perdu natasha. Cela a créé un point de départ émotionnel très intéressant. Clint devrait abandonner son passé pour laisser entrer quelqu’un de nouveau. La profondeur que nous avons pu apporter à son personnage était donc un beau défi, et entre les mains d’un acteur aux multiples talents comme Jeremy, nous savions que les fans ne seraient pas déçus.”.

Basé sur la série de bandes dessinées écrite par Fraction mate Entre 2012 et 2015, la série Disney + mettra en scène quelques personnages. L’apparition de Kate Bishop sera fondamentale. C’est ainsi que Bert, son directeur, lui a dit : «Elle est pleine d’énergie de recrue; Elle est combative et volontaire, avec un profond désir de démontrer son plein potentiel. C’est une confiance rafraîchissante que nous ne pouvons pas toujours explorer chez les personnages féminins. Elle a des compétences incroyables avec un arc et des flèches et nous aimons qu’elle sache à quel point elle est bonne. Heureusement, Kate est le contraste de la comédie de Clint, et cela la rend infiniment aimable”. Mais ce n’est pas tout car Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon et Alaqua Cox Ils composeront également le casting.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été lancé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

