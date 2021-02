Tout ce que vous devez savoir sur Ginny et Georgia, la nouvelle série Netflix

Netflix pariera à nouveau sur la comédie dramatique et diffusera une nouvelle série intitulée Ginny et la Géorgie. Le programme a également des connotations féministes car il est créé par Sarah Lambert et avec deux femmes: Brianne Howey et Antonia Gentry. La première s’annonce comme l’une des plus fortes du mois. Vérifiez quand il s’ouvre et je sais tout ce dont vous avez besoin pour voir le lancement.

« La Géorgie indépendante et ses deux enfants, Ginny et Austin, déménagent dans le nord à la recherche d’une nouvelle vie … mais trouver la route vers un nouveau départ peut être cahoteuse », est le synopsis officiel de cette série qui aura dix épisodes et qui comportera également des performances de Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass et Scott Porter.

Quand Ginny et Georgia sont-elles diffusées sur Netflix et quel est son intrigue?

La première saison de Ginny et Georgia sera disponible sur Netflix au 24 février 2021. L’intrigue racontera l’histoire de une mère célibataire de 30 ans, plus immature que sa fille de 15 ans. Cette situation génère des désaccords entre les deux et ils doivent se retrouver à connaître une vérité cachée.







Depuis combien d’années Ginny et Georgia sont-elles vraiment l’une l’autre?

Comme dans la série, Howey est plus vieux Gentry, mais beaucoup moins que ce qui est montré dans la fiction. L’actrice qui joue la mère a 31 ans, tandis que celle qui joue sa fille a 24 ans. Sans aucun doute, dans les caractérisations des deux personnages, la différence d’âge sera marquée.

À l’époque, la série avait divisé les critiques parmi ceux qui pouvaient la voir. « Aucune émission ne peut remplacer Gilmore Girls, mais Ginny et Georgia sont peut-être les plus proches pour apporter une histoire nouvelle mais similaire. », était la comparaison que Daniel Hart a faite pour RSC! Alors que pour la variété est une histoire faible et dont l’attention devient instable.