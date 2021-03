Tout ce que vous devez savoir sur Furia, Fortnite Season 6

Après une matinée passée hors ligne pour la préparation de l’événement Zero Crisis, Fortnite retour disponible avec la nouvelle saison 6 du chapitre 2, intitulée Fureur. Le présenter est une séquence d’adrénaline en infographie qui voit l’agent Jones prendre parti contre son agence pour la finale de Zero Crisis. La bande-annonce devient l’occasion d’admirer les différents croisements cinématographiques et de jeux vidéo qui ont enrichi le casting des personnages de Fornite ces dernières semaines: Terminator, Alien, Kratos de God of War ne sont que quelques-unes des icônes qui apparaissent dans la vidéo. À sa fin, l’événement solo annoncé commence, qui voit ceux qui jouent suivre l’agent Jones – aidé par la Fondation – pour fermer le point zéro et mettre fin à l’échange de réalité qui a caractérisé la saison 5. Le geste, cependant, provoque une impulsion qui balaie la technologie la plus avancée de l’île.

Quoi de neuf dans Furia

Avec le début de Furia, le monde de Fortnite semble déformé, dominé par la nature. Voici comment Epic Games décrit le nouveau décor de la saison 6: « Inviolé par la technologie moderne, un biome primitif s’étend sur l’île: c’est le biome Fury. En son centre se trouvent la jungle et le village environnant. À l’ombre de la jungle. , la nature a envahi certains endroits de l’île, tels que la ferme colossale et la banlieue écaillée. Si vous vous aventurez au bord du biome Fury, vous trouverez les gardiens jungles, protégés par des forces mystérieuses. «

Comme la technologie a été effacée de l’île, nous devons recommencer. Il n’y a pas d’armes plus avancées, à moins que le Forzieri Bunker heureux avec des armes légendaires telles que le lance-roquettes. Mais au-delà de la chance, il faut maintenant chasser les proies et trouver des ressources utiles pour pouvoir créez vos propres armes directement: de l’Arc Primordial au Fusil Primordial, en passant par les armes classiques telles que le Revolver et plus encore.

Le col de la bataille de la fureur

Le Battle Pass de la saison 6 peut être acheté pour 950 V-Buck, pour gagner 1500 en jouant. Le Pass comprend un pack de différents skins, y compris, en plus d’Agent Jones, la présence de Lara Croft, dans le double look classique du reboot des années 90 / 2013. La présence du footballeur brésilien a également été confirmée Neymar Jr, qui fera bientôt partie du package. Les hypothèses nées à la suite du teaser publié hier se sont donc avérées vraies.

