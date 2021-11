Tout ce que vous devez savoir sur Encanto, le prochain grand film Disney inspiré de la Colombie

in

Charme est le prochain titre de Walt Disney Animation Studios qui sortira très bientôt dans les cinémas du monde entier avec une histoire centrée sur la Colombie. Il s’agit du 60e film d’animation de l’histoire de l’entreprise, réalisé par Jared Bush, Bryon Howard et Charise Castro Smith, qui travaillent sur ce projet depuis 2016, peu après le lancement de Zootopie.

De quoi s’agit-il? Cela dit son synopsis officiel: « La famille Madrigal vit cachée dans les Andes près de la vallée de Cocora dans une ville appelée Encanto et dont les membres sont dotés d’un pouvoir magique tel qu’une grande force ou le pouvoir de guérir, que le même endroit où ils vivent leur fournit. Cependant, Mirabel Madrigal, une petite fille de quinze ans, est la seule sans pouvoirs dans sa famille. Lorsque la magie d’Encanto est en danger, Mirabel décide d’entreprendre un long voyage à travers la Colombie afin de retrouver son pouvoir et sauver sa famille..

Au milieu de cette année, sa première bande-annonce officielle est arrivée, qui regorge de références à la culture colombienne, aux paysages de la région du café et il a été dit que dans le film, il y aurait des clins d’œil aux livres de Gabriel García Márquez. Il ne fait aucun doute que ce sera un événement unique pour la nation, alors la star Maluma aura sa place en doublant un personnage qui lui est propre, en plus de cela nous aurons des chansons originales de Carlos Vives et Sebastián Yatra.

La distribution des voix originales est composée de Stéphanie Béatriz (Maribel Madrigal), Maria Cecilia Botero (Alma Madrigal), Wilmer Valderrama (Agustin Madrigal), Angie cepeda (Isabelle Madrigal), Diane Guerrero (Isabelle Madrigal), Jessica drow (Louise Madrigal), Caroline Gaitan (Pepa Madrigal), Mauro Castillo (Félix Madrigal), Adassa (Camilo Madrigal), Rhenzy heureux (Camilo Madrigal), Ravi-cabot Conyers (Antonio Madrigal) et John Leguizamón (Bruno Madrigal).

+ Quand est la première d’Encanto ?

Selon les informations officielles, CharmeIl sortira le 24 novembre aux États-Unis, tandis qu’en Amérique latine, il sera vu en salles à partir du 25 novembre.. Tout comme nous aurons la musique de Carlos Vives et Sebastián Yatra, sachez que Lin-Manuel Miranda sera derrière la bande-son.

