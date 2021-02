Tout ce que vous devez savoir sur Call of Duty Saison 2: Black Ops Cold War and Warzone

Call of Duty: Guerre froide Black Ops et la bataille royale Call of Duty Warzone accueillera l’attente sous peu Saison 2. Son arrivée est prévue la prochaine 25 février sur toutes les plateformes, à savoir PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Activision l’a annoncé à travers une bande-annonce avec des séquences cinématiques. La saison 2 apporte un contenu différent aux deux titres de tir, en ajoutant de nouveaux opérateurs, de nouvelles armes, des cartes multijoueurs et un tout nouveau mode Zombies. Vous trouverez ci-dessous les détails de chaque élément.

A partir de les opérateurs, La saison 2 introduit Cold War et Warzone Ben dans Call of Duty: Black Ops quatre nouveaux personnages. Le premier est Naga, qui en plus d’être l’un des premiers protagonistes de la bande-annonce, est un trafiquant de drogue et d’armes impitoyable. Il est rejoint par Maxis, qui pour la première fois sera rendu jouable en tant qu’opérateur en dehors des modes Zombies; Wolf, tireur d’élite Delta Force; Rivas, expert en guérilla tactique. Ces trois derniers font partie de l’équipe de l’OTAN commandée par l’emblématique Frank Woods.

Ils sont au total vous êtes les nouvelles armes à venir avec la saison 2. Plus précisément: le fusil d’assaut FARA 83, la mitraillette LC10, la machette, l’E-Tool comme arme secondaire, l’arbalète R1 Shadowrunner et enfin le fusil de précision ZRG 20 mm. Certaines de ces armes seront obtenues en achetant le pack approprié ou en surmontant des défis connexes dans le jeu. Voici les nouveaux quatre cartes multijoueurs, à savoir Apocalypse (6v6), Golova (Multi-Team), Mansion (2v2, 3v3) et Miami Strike (6v6).

Parmi les contenus les plus importants de la saison 2 de Call of Duty: Black Ops Cold War and Warzone, il y a le nouveau mode Zombies, présenté par Activision comme « titanesque ». En fait, il semble que la survie contre l’Éther noir se déplacera au cœur de la Russie et verra des équipes de quatre membres faire face à des expériences mortelles. Ces détails et d’autres sont disponibles sur le blog officiel de Call of Duty.

