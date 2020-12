Tout ce que vous devez savoir sur Call of Duty Saison 1: Black Ops Cold War and Warzone

Aujourd’hui commence la saison 1 de Call of Duty: Black Ops Cold War and Warzone. Pour l’occasion, l’éditeur Activision et l’équipe de développement de Treyarch ont sorti ces dernières heures une bande-annonce de présentation axée principalement sur Pass de combat, paquet composé de ben 100 niveaux de contenu tactique. Parmi les premiers, Stitch, un ancien spécialiste des armes chimiques soviétiques qui peut être utilisé ici comme opérateur légendaire. En ce qui concerne l’équipement, cependant, il existe deux nouvelles armes gratuites: la mitraillette MAC 10, parfaite pour le combat rapproché, et le fusil d’assaut Groza, pour une plus grande portée. Et en parlant d’armes, les plus fanatiques auront à leur disposition des plans légendaires pour Constable and Warden’s Word.

Une autre caractéristique du Battle Pass est la possibilité de personnalisation pour pouvoir se démarquer sur tous les champs de bataille. Pas seulement des skins pour les opérateurs et les véhicules, mais aussi des autocollants, des porte-bonheur et des camouflages, afin de donner votre propre touche à chaque match. Enfin les cartes, qui ne sont pas mentionnées dans la bande-annonce ci-dessus, mais apparaissent en arrière-plan. C’est le cas de Raid, un lieu qui ravira les anciens fans de Black Ops, situé dans le complexe Hollywood Hills à Los Angeles. Dans le cas de Call of Duty: Black Ops Cold War, il s’agit toujours d’une nouvelle version par rapport à la version connue.

Le Battle Pass de la saison 1 concerne non seulement le dernier chapitre de Call of Duty qui se déroule pendant la guerre froide, mais aborde également le chapitre de la bataille royale, c’est-à-dire Warzone. Ce dernier hébergera également une nouvelle carte appelée Rebirth Island, à laquelle s’ajoutera une nouvelle structure qui remplacera le Goulag. Pendant ce temps, le Battle Pass de la saison 1 pour Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone se présente comme l’un des contenus les plus massifs de la marque. Activision lui-même a défini le package comme « la plus grande baisse de contenu de l’histoire de Black Ops ».