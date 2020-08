Tout ce que vous devez savoir sur “ Call Of Duty: Black Ops: Cold War ”, révélation, date de sortie et plus

Appel du devoir

Crédits: activision

Cela a été très long à venir, mais les horaires de tout le monde ont tout changé lorsque le COVID-19 a frappé. Mais Activision, Treyarch et Raven Software se préparent enfin à révéler Call of Duty: Black Ops: Guerre froide, le prochain jeu de la célèbre franchise Call of Duty. Cela se passe aujourd’hui, 26 août, à l’intérieur de Call of Duty: Warzone, qui est un tout nouveau choix de lieu virtuel pour une année très différente.

Nous n’en connaissons pas énormément, mais nous avons des informations provenant de l’art clé et des fichiers dataminés. Nous mettrons à jour cette histoire une fois que nous aurons plus d’informations après la révélation, mais voici ce que nous savons (probablement) jusqu’à présent.

C’est une suite directe de ‘Call of Duty: Black Ops’: Black Ops est une sous-franchise intéressante, couvrant tout, du Vietnam au futur proche en passant par une sorte de scénario de science-fiction cyber-bro dans Black Ops 3, et même une entrée sans campagne dans Black Ops 4. Mais celui-ci semble revenir à ses racines, ce qui ressort à la fois du nom et de l’art clé. Les informations datées suggèrent des apparitions répétées de personnages comme James Woods, Alex Mason et Jason Huson.

Une description du jeu trouvé dans la nuit dernière Guerre moderne La mise à jour contient plus d’informations, via COD Tracker:

«Black Ops Cold War plongera les fans dans les profondeurs de la bataille géopolitique volatile de la guerre froide au début des années 1980. Rien n’est jamais comme il semble dans une campagne solo captivante, où les joueurs se retrouveront face à face avec des personnages historiques et des vérités dures, alors qu’ils se battent dans le monde entier à travers des lieux emblématiques comme Berlin-Est, le Vietnam, la Turquie, le siège du KGB soviétique. et plus.

En tant qu’agents d’élite, vous suivrez la trace d’un personnage sombre nommé Persée, qui a pour mission de déstabiliser l’équilibre mondial des pouvoirs et de changer le cours de l’histoire. Plongez dans le centre sombre de cette conspiration mondiale aux côtés des personnages emblématiques Woods, Mason et Hudson et d’un nouveau groupe d’agents qui tentent d’arrêter un complot en devenir.

Il y aura des zombies: Les zombies sont un aliment de base de Treyarch, repéré pour la première fois en Monde en guerre et apparaissant dans les jeux du développeur depuis. La description dans les fichiers du jeu indique également un mode Zombies, et il aura du mal à suivre les zombies expansifs de Black Ops 4.

La révélation arrive demain: De toute évidence, il semble que la révélation de Black Ops: Guerre froide sera Warzone’s premier événement en direct, bien que nous ne sachions pas encore à quoi cela ressemble dans un contexte Call of Duty. Pour voir ce qui est quoi, assurez-vous que votre jeu est mis à jour et s’affiche à ce moment-là.

Vous devrez probablement payer un supplément pour PS5 et Xbox Series X: Plus d’informations datées pointent à la fois vers une version standard et «cross-gen», suggérant qu’il y aura un supplément si vous voulez la version de nouvelle génération quand elle sortira.

Date de sortie: Selon la fuite, la date de sortie sera un peu plus tardive que d’habitude.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂