Tout ce que vous devez savoir sur ‘Bridgerton Saison 2’, y compris la date de sortie, le casting, la bande-annonce, l’intrigue et plus

Pour le moment, Bridgerton est l’endroit où il faut être. Depuis la première du drame à succès, les téléspectateurs en sont amoureux et attendent avec impatience la saison 2.

La première saison de Bridgerton suit Daphné Bridgerton et sa liaison avec Simon, duc de Hastings. Malgré la demande en mariage du prince Frédéric de Prusse, Daphné (Phoebe Dynevor) est sur Simon (Régé-Jean Page). Au fur et à mesure que la saison avance, leur amour est mis à l’épreuve, tandis que Lady Whistledown, une chroniqueuse anonyme, ragots sur leur relation.

Les gens sont déjà curieux de savoir ce qui va se passer ensuite, mais les téléspectateurs seront déçus de découvrir que la saison 2 se concentrera probablement sur une distribution de personnages complètement différente. Dans cet esprit, voici tout ce que nous savons sur Bridgerton saison 2 jusqu’à présent.

Date de sortie:

Netflix a révélé le 21 janvier que Bridgerton avait été renouvelé pour une deuxième saison. « CHERS LECTEURS, NOUVELLES DE BREF… Bridgerton reviendra pour une deuxième saison! » ils ont tweeté. Bridgerton est actuellement l’une de leurs cinq émissions originales les plus réussies. La saison 2 de What’s on Netflix devrait commencer le tournage en mars, selon What’s on Netflix.

En ce qui concerne les dates de sortie, Netflix observe un calendrier annuel. La saison 2 pourrait être publiée dès décembre 2021. Cependant, comme pour toutes les émissions actuellement en développement, tout dépend de combien la pandémie de coronavirus a ralenti les choses. Pour le dire autrement, nous ne pourrons peut-être pas retourner à Bridgerton avant 2022.

Terrain:

Les fans de Bridgerton savent déjà que la série est basée sur les romans Bridgerton de Julia Quinn. Daphné et Simon sont les personnages principaux de la saison 1, basée sur le premier livre « The Duke & I. » Cependant, chaque livre de la série se concentre sur un personnage différent, le second, Le vicomte qui m’aimait, se concentrant entièrement sur Anthony Bridgerton.

Dans cet esprit, il semble que la saison 2 tournera autour du vicomte et d’un nouveau personnage nommé Kate Sheffield. Chris Van Dusen, le showrunner de la saison 2, a déclaré à Collider: «Je crois que nous avons travaillé dans la première saison pour créer d’autres personnages. Nous approfondissons l’histoire d’amour d’Anthony. Je crois qu’il y a une riche veine de l’histoire dans laquelle nous devons nous plonger. »

Starcast:

Compte tenu de la probabilité d’un changement de direction dans la saison 2, les téléspectateurs n’ont pas à craindre la perte de l’un de leurs personnages préférés. Tous ceux de Daphne (Phoebe Dynevor), Simon (Regé-Jean Page), Penelope (Nicola Coughlan), Anthony (Jonathan Bailey), Colin (Luke Newton), Eloise (Claudia Jessie), Benedict (Luke Thompson) et Marina (Ruby) Barker) devrait revenir.

Nous nous attendons également à ce que tous les parents et tantes célèbres reviennent, ce qui signifie plus de temps à l’écran pour Dowager Violet (Ruth Gemmell), Lady Portia (Polly Walker), Lady Danbury (Adjoa Andoh) et Queen Charlotte (Golda Rosheuvel).

Il y aura sans aucun doute une flopée de nouveaux personnages à espérer.

