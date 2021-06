Tout ce que vous devez savoir pour profiter de Loki !

Loki est un personnage complexe qui possède de nombreuses caractéristiques qui le distinguent au sein de la Univers cinématographique Marvel. Il a été le premier méchant le Vengeurs. Trahi son frère Thor à plusieurs reprises et a même prétendu être son beau-père Odin occuper, pour une courte période, le trône de Asgard. Il s’agit maintenant de Disney+ avec sa nouvelle aventure qui promet plusieurs émotions.

Le dieu de la tromperie avait un large arc tout au long de son passage à travers le MCU où il est même venu se battre du côté du bien. Bien sûr, dans ces rares occasions, la décision était liée à la commodité. Loki il joue toujours pour lui-même. C’est l’une des grandes différences avec son frère Thor, qui a appris par l’amour de Jane adoptive, se sacrifier pour les autres. Voici un classement avec tout ce que vous devez savoir sur Loki avant la série.

+ Ce que vous devez savoir sur Loki







6. Son origine

Loki il est le fils de Roi des géants du givre, Laufey. Il est secouru par Odin quand il était encore bébé. Puis il est élevé à côté de fils biologique du roi d’Asgard, Thor. Tous deux sont préparés dès leur plus jeune âge à hériter du Trône, mais il est clair que la responsabilité reviendra au Dieu du tonnerre. Dès son plus jeune âge, il a montré un talent pour la magie et la tromperie et a toujours été considéré comme un intrus grâce à sa nature.

5. Le lien avec la saga de l’infini

Loki était chargé d’envahir New York avec les Chitauri pour le compte de Thanos. Il a été vaincu par le Vengeurs et retourna à Asgard. Il s’évade finalement de prison et prend la place de Odin. Il a été découvert, il s’est battu contre les puissants Héla et aidé Thor pour libérer le Ragnarok. Il est finalement mort des mains de Thanos dans l’espace. Mais la version qui a envahi New York, grâce au voyage dans le passé du Vengeurs, s’est échappé avec le pouvoir de Tesseract. Là commence sa série en Disney+ lorsqu’il est arrêté par le TVA (Autorité de variation du temps).

Loki à TVA (Photo : Disney)



4. Votre nouvelle mission

Loki ruiné la chronologie naturelle de la MCU quand il a volé le Tesseract et a échappé à son destin. La TVA, une organisation dédiée à prendre soin de l’écoulement normal du temps, arrête le Dieu de la tromperie pour son crime. Alors ils lui proposent un marché : purger sa peine ou aider, avec ses compétences, à stopper une menace encore plus dangereuse que lui. Aurez-vous de l’aide ? des gens Mobius, un personnage mystérieux.

3. De quoi s’agit-il

La série qui merveille Présenté dans Disney+ Ils se caractérisent par leur créativité et leur différence les uns par rapport aux autres. WandaVision avec cette forte influence des sitcoms américaines et Le Faucon et le Soldat de l’Hiver avec toutes vos actions. Dans ce cas, Kevin Feige, homme fort de la marque, définit Loki Quoi « un thriller criminel » et ajouter que c’est « différent de tout ce qui a été vu jusqu’à présent dans notre série. » L’exécutif a expliqué que ce n’est pas quelque chose auquel vous penseriez en parlant du personnage.

2. Qui est avec Tom Hiddleston ?

Le casting de la série est complété par Owen Wilson comme l’agent Mobius, Gugu Mbatha-Raw comme Ravonna Lexus Renslayer, Wunmi Mosaku comme un chasseur nommé Hunter B-15 et ils se joignent à des rôles secrets Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Sasha Lane et Cailey Fleming.

1. Où et quand profiter de Loki ?

La série sera diffusée le 9 juin sur la populaire plateforme de streaming. Disney+ et chaque mercredi un nouvel épisode arrivera jusqu’à la prochaine aventure du Dieu de la tromperie.

Vous n'avez toujours pas votre abonnement à Disney+? Prendre plaisir Loki et tout le contenu de merveille sur la plateforme de streaming.