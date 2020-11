tout ce que tu as besoin de savoir

Le niveau 50 sera la nouvelle limite pour les entraîneurs de Pokémon GO et l’atteindre ne sera pas facile.

Si avant nous vous disions que novembre était un mois mouvementé en termes d’événements dans Pokémon GO, les dernières actualités en relation avec le jeu mobile de la saga la plus célèbre ils vous laisseront simplement sans voix.

Niantic a officiellement annoncé l’un de ses changements les plus attendus pour Pokémon GO et ce n’est autre que le élévation du niveau maximum. Le niveau 40 ne sera plus le plafond pour les entraîneurs du jeu populaire à partir du 30 novembre et maintenant la limite d’expérience est augmentée jusqu’à ce que vous atteigniez le niveau 50.

Atteindre le niveau 50 ne sera pas facile

La lettre d’accompagnement pour augmenter le niveau maximum relève de Aller au-delà, un projet qui encadre de nombreuses autres questions en plus de cela, comme le mise en œuvre de la station ou l’arrivée du Pokémon de la région de Kalos. Mais passons à ce qui nous préoccupe.

Pour la première fois depuis que le jeu a débarqué sur nos smartphones en 2016, il y a des changements dans le niveau maximum et dans l’expérience reçue. Maintenant monter au niveau 40 sera plus facile, puisque les aspects communs tels que la capture, l’éclosion d’œufs, l’évolution ou l’enregistrement de nouveaux Pokémon accorderont plus de points. L’objectif est que tous les entraîneurs atteignent le niveau 40 avant la fin de l’année pour gagner le Titre du Legacy Trainer 40.

Si vous êtes déjà au niveau 40, le défi acquiert une nouvelle dimension, Eh bien, passer au suivant demandera plus que de l’expérience. De Niantic, ils préviennent déjà que ce ne sera pas une tâche facile, car vous devrez effectuer des tâches spécifiques pour chaque niveau. Ceux-ci sont:

Niveau 41: En plus d’autres tâches à connaître, vous devrez attraper un certain nombre de Pokémon en une seule journée pour atteindre le niveau 41.

En plus d’autres tâches à connaître, vous devrez attraper un certain nombre de Pokémon en une seule journée pour atteindre le niveau 41. Niveau 42: Pour atteindre le niveau 42, vous devez expérimenter toutes les évolutions possibles de Pokémon, à la fois aléatoires, comme dans le cas d’Eevee, et avec des objets.

Pour atteindre le niveau 42, vous devez expérimenter toutes les évolutions possibles de Pokémon, à la fois aléatoires, comme dans le cas d’Eevee, et avec des objets. Niveau 43: Monter au niveau 43 sera lié aux batailles et aux raids de gym. Certains badges platine devront également être gagnés.

Monter au niveau 43 sera lié aux batailles et aux raids de gym. Certains badges platine devront également être gagnés. Niveau 44: Si vous voulez avoir une chance de grimper au niveau 44, vous devrez maîtriser à fond les batailles Coach et GO League.

Si vous voulez avoir une chance de grimper au niveau 44, vous devrez maîtriser à fond les batailles Coach et GO League. Niveau 45: Pour accéder au niveau 45, vous devrez affronter avec succès de nombreuses batailles contre la Team Rocket.

Pour accéder au niveau 45, vous devrez affronter avec succès de nombreuses batailles contre la Team Rocket. Niveau 46: Être un entraîneur de niveau 46 sera lié à la réalisation de diverses tâches de recherche sur le terrain, à l’éclosion d’œufs et à la documentation de vos aventures quotidiennes avec GO Snapshots.

Être un entraîneur de niveau 46 sera lié à la réalisation de diverses tâches de recherche sur le terrain, à l’éclosion d’œufs et à la documentation de vos aventures quotidiennes avec GO Snapshots. Niveau 47: Au niveau 47, des raids arriveront sur les lieux. Pour y parvenir, vous devrez battre les boss de raid avec des équipes répondant à certains critères établis par Niantic.

Au niveau 47, des raids arriveront sur les lieux. Pour y parvenir, vous devrez battre les boss de raid avec des équipes répondant à certains critères établis par Niantic. Niveau 48: Pour atteindre le niveau 48, vous devez établir une amitié sans précédent avec votre partenaire Pokémon, avec de nouvelles exigences et activités ensemble.

Pour atteindre le niveau 48, vous devez établir une amitié sans précédent avec votre partenaire Pokémon, avec de nouvelles exigences et activités ensemble. Niveau 49: Si vous voulez être un entraîneur de niveau 49, vous devrez envoyer des cadeaux à vos amis, obtenir des Pokémon chanceux et d’autres aspects de l’amitié entre entraîneurs.

Si vous voulez être un entraîneur de niveau 49, vous devrez envoyer des cadeaux à vos amis, obtenir des Pokémon chanceux et d’autres aspects de l’amitié entre entraîneurs. Niveau 50: Comment pourrait-il en être autrement, être entraîneur de niveau 50 nécessite de maîtriser tous les aspects du jeu. Pour le prouver, vous devrez faire des choses comme de superbes lancers, attraper des Pokémon légendaires ou vaincre les chefs de l’équipe GO Rocket avec des Pokémon de moins de 1500 PC.

Candy XL: augmenter le CP des Pokémon au-delà du niveau 40

Les changements liés au niveau maximum ne restent pas exclusivement dans les entraîneurs. Les Pokémon peuvent aussi avoir points de combat au-delà du niveau 40, mais pour cela, ils seront le nouveau XL Candy nécessaire. Ceux-ci peuvent être obtenus dans le jeu en attrapant des Pokémon ou en combinant d’autres types de bonbons, bien qu’ils ne soient pas les seuls moyens.

Les premiers entraîneurs à tester la nouvelle augmentation de niveau seront les Australiens, mais Nous l’aurons bientôt disponible dans le reste du monde.

