Tout ce que nous savons sur le retour de Beavis et Butt-Head

Si vous avez regardé beaucoup de MTV dans les années 90, vous vous souviendrez peut-être comment le réseau câblé commençait à passer d’une chaîne de vidéo musicale à un endroit où la télé-réalité et l’animation pour adultes ont vraiment commencé à briller pour les adolescents du monde entier.

Son émission la plus populaire à l’époque était sans doute une série sur deux métalleux non conformistes idiots appelés Beavis et Butt-Head. Leur comédie brute a été un succès instantané, et ses défis avec des parents bouleversés et la censure ont peut-être rendu le spectacle encore plus célèbre.

Mike Judge prévoit que la renaissance de Comedy Central de la série pourrait créer une énorme franchise de retombées. Il a signé avec Comedy Central en 2020 pour créer des épisodes, des spin-offs et des spéciaux. Puis début 2021, ils ont annoncé le nouveau long métrage sur Paramount +. Judge a produit plusieurs œuvres cinématographiques et télévisuelles acclamées par la critique, comme roi de la colline et Espace de bureau. Alors que Beavis et Butt-Head sont maintenant des idoles culturelles, ils ne sont pas aussi pertinents que dans les années 90, nous devrions donc nous attendre à ce qu’ils soient mis à jour pour le public d’aujourd’hui.

Ainsi, les deux adolescents déviants font maintenant leur grand retour dans un nouveau film, qui a été teasé par Comedy Central sur YouTube. La bande-annonce les montre dans un appel Zoom animé faisant leurs plaisanteries idiotes habituelles. Il n’y a pas grand-chose de clair sur le nouveau Beavis et Butthead film, mais voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Casting et équipe confirmés

Il est bien connu que la personne la plus importante de Beavis et Butt-Head est Mike Judge. En tant que créateur de l’émission télévisée originale et des deux personnages principaux, il exprime également le duo. Heureusement, Judge revient pour le film. Cependant, il est le seul casting confirmé à ce jour.

Nous pouvons supposer que la série dérivée Jodie pourrait avoir quelque chose à voir avec cela. La série a été achetée par Comedy Central et est issue du même univers qu’une autre série dérivée, Daria et, bien sûr, Beavis et Butthead. Il y a donc une forte possibilité que nous voyions les acteurs et l’équipe de ces émissions collaborer, espérons-le avec Tracee Ellis Ross (qui exprime Jodie) à la barre.





Dans le 1996 Beavis et Butthead film, Beavis et Butt-Head Do Americales célébrités A-list Demi Moore et Bruce Willis ont fait du travail vocal, donc le nouveau film aura probablement ses propres célébrités de renom.

Intrigue : de quoi parlera le nouveau film ?

« Beavis et Butthead reviendra cette année avec un tout nouveau film et plus encore sur Paramount+ », a tweeté Mike Judge. « Pas de date exacte pour le moment, mais bientôt. Ils ont besoin de temps pour se remettre en forme. »

Le juge ne révèle pas grand-chose, mais il semble que les imbéciles emblématiques seront d’âge moyen, même si ce n’est même pas certain, car ils pourraient être jeunes pendant la majeure partie du film et d’âge moyen pour une scène particulière. Le spectacle étant également relancé après le film, il est possible que le film continue son histoire à l’adolescence et continue dans le spectacle.





Cependant, il est également possible que le nouveau film et la nouvelle série se concentrent sur leur vie en tant que personnages d’âge moyen. Le teaser les montre en train de promouvoir leur film lors d’un appel Zoom. Butt-Head s’exclame dans le teaser : « Alors, euh, on fait un film. » Beavis mentionne que ce ne sera que sur Paramount +. Ils rient tous les deux quand Butt-Head plaisante, « Tu as dit monter. »

La paire de patates de canapé fera-t-elle face à la pandémie de coronavirus à sa manière? Vont-ils couvrir la récente élection présidentielle américaine ? Les fans peuvent s’attendre à voir les amis faire face à l’ère moderne lorsque le film fera enfin ses débuts cette année.

Le président de MTV Entertainment Group, Chris McCarthy, avait annoncé un nouveau Beavis et Butthead Le film pour Paramount + était en cours d’élaboration à l’été 2020. Il les a décrits comme « une voix déterminante d’une génération » et a continué à renforcer les attentes des fans de voir leurs personnages préférés « naviguer dans les eaux perfides d’un monde à des années-lumière du leur. »

Des rapports antérieurs décrivaient le film en disant que les garçons accéderaient à « un tout nouveau monde de la génération Z avec des méta-thèmes qui seraient liés à la fois aux nouveaux fans … et aux anciens ». Ils avaient été relancés pour une saison de redémarrage en 2011, mais c’était tout, et nous n’avons rien vu de nouveau depuis.

Hélas, il n’y a pas de date de sortie confirmée pour le nouveau Beavis et Butthead image encore. Si nous devions spéculer à partir du tweet de Judge, ce pourrait être à l’été ou à l’automne 2022.





