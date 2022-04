Tout ce que nous savons sur le redémarrage du Highlander

Cinéma

Dans Highlander, des personnages immortels se sont affrontés pour un prix mystérieux, que sait-on du reboot avec Henry Cavill ?

©IMDBChristophe Lambert

montagnard était une franchise à succès qui a conquis le public du monde entier avec une prémisse originale : un groupe d’immortels se bat avec des épées pour se décapiter, la seule façon dont ils peuvent mourir, et de cette façon, il n’en restera plus qu’un pour réclamer un mystérieux prix de qu’ils connaissent peu mais cela peut leur donner un pouvoir inimaginable. Maintenant, le film qui à l’époque mettait en vedette Christopher Lambert, Sean Connery et Clancy Brown devra redémarrer.

Henry Cavill est confirmé pour jouer dans l’histoire de Connor MacLeod. Eh oui, l’interprète de Superman dans DC Extended Universe, Geralt de Rivia dans The Witcher et August Walker dans Mission Impossible : Fallout, reviendront dans le genre action fantastique prêt à manier une épée dans le but de trancher la tête de tous les immortels. .. se tenir entre lui et son prix.

Highlander revient, un classique

Dans une publication sur les réseaux sociaux Henry Cavill s’est déclaré fan de la saga montagnard tout en soulignant l’ajout au projet du réalisateur Chad Stahelski. Il y avait de la place pour l’interprète de Superman pour faire référence à la bande originale de la bande originale, musique qui était l’œuvre de Quoi dansle groupe mené par le génial Freddie Mercury.

Comme vous l’avez mentionné Henry Cavill dans leurs réseaux, le directeur de la franchise John Wick s’occupera de ce redémarrage tant attendu de montagnard. Selon les déclarations, ce sera un film « plus ancré dans la réalité que les bandes originales et le spectacle, et ressemblera probablement un peu plus à une tragédie moderne ». De même, avec le générique du cinéaste, on ne peut s’empêcher de rêver de chorégraphies complexes et d’épées acérées.

Il semble que le redémarrage de montagnard Il sera tourné cette année lorsque les horaires de Chad Stahelski et Henry Cavill le permettront. Encore un fait sur l’acteur Enola Holmes: recevra 5 millions de dollars pour donner vie à cette nouvelle version de Connor MacLeod. Pas mal pour un interprète qui continue de faire des vagues dans l’industrie hollywoodienne. Félicitations Henri !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂