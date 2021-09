Tout ce que nous savons sur le prochain spin-off de My Hero Academia

Mon université de héros est l’un des anime les plus populaires de ces dernières années, conquérant des millions de fans avec ses personnages et ses batailles épiques. Ce que la plupart des fans attendaient vient d’être annoncé récemment, un nouveau spin-off sous forme de roman qui fait déjà parler d’eux sur les réseaux sociaux. Regardez de quoi il s’agit !

Boku no Hīrō est un manga créé et illustré par Kohei Horikoshi, qui est basé sur un one-shot du même auteur. Dans l’histoire principale, suivez des héros et des méchants qui vivent dans un monde où 80% de la population a développé certains dons, tandis que les 20% restants, dans lesquels se trouve Izuku Midoriya, qui se lie d’amitié avec d’autres supers et apprend à maîtriser leurs pouvoirs pour affronter diverses menaces.







Comme les fans le savent, l’histoire a été élargie avec des films, des jeux vidéo et des objets de collection, et c’est pourquoi ils donneront désormais lieu à un nouveau spin-off, qui nous racontera une partie de l’histoire qui ne pouvait pas être vue de manière officielle. . Il s’agit du roman intitulé « Fleurs de cerisier », laquelle nous présentera les étudiants de l’UA Academy et leurs jeunes avant l’arc de la guerre de libération paranormale.

Ceci dit le synopsis de l’article: « Le dernier ouvrage de la populaire série » Yuei White Paper « , qui est étroitement liée à la vie scolaire du lycée Yuei, est maintenant disponible !

Cette fois, un épisode inconnu de « VS Liberation Army Prewar » est enregistré.

Un roman sur des histoires qui n’ont pas été racontées dans l’histoire principale, comme « Valentine », « Setsubun » et « Spring Break » ! « .

L’auteur de ce nouvel ouvrage sera Eiji Henri, qui a repris tous les romans légers de la franchise, donc le fandom aura quelqu’un qui connaît l’histoire et ils espèrent que ce ne sera pas une déception. Selon le site Web de la société Shueisha, sortira à partir du 4 octobre et sera au prix de 770 yens.