Tout ce que nous savons sur la saison 3 des garçons d’Amazon

d’Amazon Les garçons est devenu un énorme succès, surtout après avoir abandonné sa deuxième saison sur Prime Video en septembre 2020, une époque où la plupart d’entre nous étaient coincés à la maison à cause de la pandémie. Eric Kripke, également le célèbre créateur de l’émission Surnaturel, a tweeté une tonne sur le dernier épisode de cette série satirique de super-héros. Et devons-nous admettre que nous sommes tous impatients de voir ce qui nous attend dans cette toute nouvelle saison.

Alors que la première saison elle-même a été plutôt bien accueillie, les éloges pour la deuxième saison ont explosé, les chiffres de visionnage donnant à Disney + Le Mandalorien saison 2 et Netflix Choses étranges une course pour leur argent. Si cela ne suffisait pas, Les garçons a également été la première émission non Netflix à rejoindre la liste des 10 meilleures émissions en streaming de Nielsen avec une nomination aux Emmy Awards pour la série dramatique exceptionnelle. Sa popularité a conduit à une série dérivée qui explore davantage le monde de ces supes incontrôlables et corrompus.

Alors, avec tous ces éloges et cette gloire, que devrions-nous attendre de sa troisième saison ?

Intrigue de la saison 3 de The Boys : à quoi s’attendre ?





La majorité des détails de l’histoire de la troisième saison semblent toujours être un mystère. Cependant, avec tout ce qui s’est passé dans la finale de la saison 2 et toutes les informations sur le casting jusqu’à présent, il n’est pas trop difficile de deviner ce qui pourrait arriver ensuite. En plus de cette saison qui tourne fortement autour de Soldier Boy et de sa super-équipe Playback, la grande tournure de la finale de la saison 2 révèle également quelques intrigues principales de la saison 3.

Dans la scène où Alastair Adana ( Goran Višnjić ), chef de l’Église du Collectif, a été assassiné, Victoria s’est révélée être une supe. Pas n’importe quel supe, c’est elle qui a tué Susan Raynor (Jennifer Esposito), la directrice adjointe de la CIA, ainsi que tout le monde dans le tribunal lorsque leurs têtes ont explosé spontanément. « Je ne veux pas trop en dire car il y a un certain mystère dans la saison 3 sur la raison exacte pour laquelle Victoria fait ce qu’elle fait », a déclaré Kripke. Donc, il y a définitivement quelque chose d’excitant qui se prépare avec Victoria.

La première de la saison 3 des garçons a la «chose la plus folle que quiconque ait jamais faite»

Pendant ce temps, Les garçons semblent s’être séparés depuis qu’ils ont été pardonnés pour leurs crimes. Les Seven semblent ne jamais maintenir les sept membres de leur équipe, grâce à tous les efforts des Boys. Et nous ne savons toujours pas si The Deep reviendra un jour dans les bonnes grâces de l’équipe, ce qui signifie qu’il reste deux places ouvertes.

Ce que nous savons avec certitude, c’est que le premier épisode de la saison 3 s’intitule « Payback » et est écrit par Craig Robertson, comme l’a confirmé le showrunner Eric Kripke en octobre dernier.

Acteurs : Qui est parti, qui est nouveau et qui reste





Les Sept sont de retour en ville. Cela signifie que Quaid, Urban, Laz Alonso (Mother’s Milk), Karen Fukuhara (Kimiko) et Tomer Capon (Frenchie) reviendront en tant que groupe de milice secrète en mission pour garder les supes sous contrôle. Et cela signifie que Jessie T. Usher (A-Train), Antony Starr (Homelander), Chase Crawford (The Deep), Dominique McElligott (Queen Maeve) et Nathan Mitchell (Black Noir) seront également de retour en tant que acteurs principaux.

Claudia Doumit, qui est apparue dans la saison 2 en tant que membre du Congrès Victoria Neuman, Colby Minifie et Ashley Barrett, a été embauchée comme habitués de la série dans cette nouvelle saison.

Aya Cash, qui joue Stormfront, a été battue lors de la finale de la saison 2. Cependant, nous ne serions pas trop sûrs que perdre des membres signifierait nécessairement la mort. Donc, peut-être que Cash fait toujours partie de la série, mais nous ne le saurons certainement que lors de la première de la troisième saison.

Soldier Boy de Jensen Ackles est au centre de la saison 3 de The Boys

Il y a aussi des nouveaux venus cette saison. Surnaturel renommée Jensen Ackles rejoint Les garçons comme Soldier Boy, et Laurie Holden de Les morts qui marchent jouera la Crimson Countess, membre de Payback, l’équipe supe dirigée par le Soldier Boy. Mieux connue pour ses rôles dans Creux endormi et DextreKatia Winter sera invitée cette saison dans le rôle de Little Nina.

Étant donné que The Seven semble toujours manquer d’un membre ou deux, il y a de fortes chances que de nombreux supes veuillent occuper ce poste, y compris Supersonic.





L’équipe Boys a confirmé que la date de première officielle de la troisième saison est le 3 juin 2022. Le tournage de la dernière saison a débuté le 24 février 2021 et s’est terminé le 17 septembre 2021. La raison du temps entre le la fin du tournage et la date de la première sont principalement pour le besoin d’effets spéciaux étendus.

Contrairement aux autres plates-formes OTT, Les garçons a changé la façon dont ils ont sorti les épisodes entre la première et la deuxième saison. Contrairement au premier qui a sorti tous les épisodes ensemble, les épisodes de la deuxième saison ont été publiés chaque semaine. Il y a suffisamment de raisons de croire que la troisième saison suivra le même schéma que la deuxième saison.





