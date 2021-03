Tout ce que nous savons sur la saison 2 de ‘Evil’: malgré le fait qu’il fera initialement un Beeline pour la télévision en réseau avant de commencer la diffusion.

Actuellement sur Netflix, la dramatisation addictive et intéressante de CBS Evil a acquis un flot de fans entièrement différent, ce qui soulève évidemment la question: quand y aura-t-il plus? La nouvelle édifiante est la suivante: More Evil fréquentera bientôt les observateurs.

L’émission astucieuse des créateurs de The Good Wife Robert et Michelle King met en vedette Katja Herbers dans le rôle de Kristen Bouchard, une analyste juridique qui obtient un nouveau travail étrange pour aider le ministre à préparer David Acosta (Mike Colter) à décider s’il y a une clarification clinique pour des occasions bizarres ou quelque chose du genre. satanique est à venir.

C’est un spectacle à la fois vraiment dérangeant et terrifiant tout en restant dingue et divertissant. Il se termine également sur un cliffhanger de première saison qui demande essentiellement plus. Alors, quand cela arrive-t-il? Lisez attentivement.

Y aura-t-il une saison 2?

En effet! Le mal a été rétabli brièvement la saison en octobre 2019 alors que sa première saison circulait.

A-t-il commencé le tournage?

Comme l’indique un Instagram de Herbers, la création sur la saison 2 est maintenant en cours. Une pandémie n’arrêtera pas le méchant, évidemment.

Y a-t-il une bande-annonce de la saison 2 du mal?

Sorta; pendant la pandémie, le casting a bricolé une «bande-annonce», qui est apparue au New York Comic-Con cette année, et elle est adorable comme l’enfer. Il n’a peut-être pas vraiment de données sur ce qui va arriver. Certes, ils font référence à des intrigues comme Ben obtenant des informations sur le sang sur sa jambe et l’union imminente de Leland avec la mère de Kristen, Sheryl.

Leland demande une expulsion! Cependant, est-ce que l’un de ces discours provient du contenu? Je supplie d’avoir tort. Cela mérite de regarder, quoi qu’il en soit, les effets audio principaux d’Aasif Mandvi.

Que pourrions-nous anticiper à partir de la saison 2?

L’émission doit faire un suivi sur le cliffhanger important vers la fin de la finale de la saison primaire dans laquelle Kristen obtient un chapelet et constate qu’il a consommé sa main après qu’elle aurait pu éventuellement tuer le bourreau chronique Orson LeRoux, qui a transmis une bénédiction mineure à sa maison. et ses jeunes.

Il est prudent de dire qu’elle est contrôlée? Est-il exact de dire qu’elle est une tueuse? Robert et Michelle King ne disent clairement pas grand-chose, mais ils ont déduit que Kristen attend toujours.

«La motivation à souligner est que cela s’est produit», a déclaré Robert à TVLine. «La motivation pour ne pas être stressé est le regard dans le miroir, un regard de ‘Putain de bonté’. Les personnes maléfiques qui aiment le mal, où vous ne pouvez pas vous retirer, porteraient peut-être cela comme un symbole d’honneur, ou elles y jetteraient un coup d’œil et diraient: « Certainement, cela augure bien.

«Kristen n’aimerait pas être cette personne.» Lors d’une réunion avec Entertainment Weekly, Robert a précisé que le tour de Kristen était essentiel pour l’enquête de la série sur la parentalité: « Nous voyons comment le maternage peut se transformer en méchanceté au motif que le maternage comprend la défense. »

Discuter de la parentalité, qu’en est-il de ce scénario effrayant du centre de maturité?

Dans la finale, Ben et David découvrent qu’une installation de richesse est associée à un large éventail d’événements apparemment pervers liés aux jeunes, y compris l’enfant qui a tenté d’étouffer sa sœur avant dans la saison et un cycle de naissance artificiel qui a apparemment conduit un père- devenir un bourreau chronique. En fin de compte, Kristen y est également allée, et les images utilisées dans sa promotion correspondent aux rêves de David.

Y a-t-il plus que nous pensons à ce qui va arriver?

Robert a conseillé à EW d’espérer quelque chose d’autre de Ben, le personnage de Mandvi, la saison prochaine intégrant sa relation avec sa famille musulmane et sa nouvelle chérie, un traqueur d’apparitions télévisées qui croit que sa sœur décédée est réellement connectée à elle.

Qu’en est-il du démon thérapeute qui est peut-être Satan?

Bonté, vous devrez accepter qu’il sera là. Les Kings ont affirmé lors d’une réunion avec Business Insider que Leland chercherait l’expulsion dans le pilote, peut-être que son conseiller l’exhortera.

Ont-ils changé des parcelles en vue de Covid?

En effet, comme indiqué par cette conférence, ils ont rejeté un scénario sur une scène de métro «effrayante» car cela nécessiterait un si grand nombre d’éléments supplémentaires. «Actuellement, cela dépend de [intimate] étourdit plutôt que de montrer », a déclaré Robert. «Les temps forts et les effets visuels importants peuvent être affichés, cependant, il y a une absence majeure de réalité quand il y a tellement de CGI.»

Quand Evil Saison 2 fera-t-il ses débuts?

Hazy, mais nous allons regarder.

