Hocus Pocus est l’un des films les plus classiques, rappelant des souvenirs d’enfance d’Halloween pour les fans depuis des décennies. Qui ne serait pas enthousiasmé par le retour avec une suite comme Hocus Pocus 2? Après avoir vu la défaite des sœurs Sanderson en Hocus Pocus (1993), les fans supposent que c’était la fin de l’histoire. Une histoire comme celle-ci mérite d’être enthousiaste, et le succès culte du film original vaut la peine de lui donner une suite de retour pour tous les fans.

Hocus Pocus 2 suivra les événements du premier film 29 ans plus tard, donnant aux téléspectateurs un nouveau goût pour cette histoire classique pour gagner une toute nouvelle aventure. Cela vaudra la peine d’attendre une fois la sortie arrivée. Le film est réalisé par Anne Fletcher (Boulette) avec un scénario écrit par Jen D’Angelo (Bourreau de travail).

FILM VIDÉO DU JOUR

Lors de la première Hocus Pocus, il n’a pas reçu tout à fait le nombre attendu du box-office à l’époque, provoquant une déception pour Disney. Au fil du temps, le film a apporté la magie d’Halloween, et il ne fait aucun doute que la suite donnera Hocus Pocus son succès bien mérité. Voici tout ce que nous savons sur Hocus Pocus 2 jusqu’à présent.

Casting : Qui rejoindra et qui reviendra ?





Images de Walt Disney

Quiconque se souvient de la distribution originale de 1993 de Hocus Pocus seront heureux de savoir que les sœurs Sanderson feront leur retour pour la suite dans les rôles principaux. Bette Midler est de retour en tant que Winnie Sanderson, Sarah Jessica Parker en tant que Sarah Sanderson et Kathy Najimy en tant que Mary Sanderson. Il a également été confirmé que Billy Butcherson, joué par Dong Jones, fera également une apparition dans son rôle de zombie de l’original. Hocus Pocus. Ce sera plus qu’excitant de voir comment le personnage jouera pour cette histoire de suivi.





Les fans vont obtenir d’excellentes références familières avec les anciens personnages qui reviennent à l’écran ainsi que de nouveaux personnages dans la bataille entre les sœurs Sanderson. D’après ce que Disney a apparemment prévu pour le film, les fans ne seront pas du tout déçus par cette suite passionnante.

Il n’a pas été confirmé si l’ensemble du casting de l’original Hocus Pocus reviendra pour cette suite, et on ne sait pas si l’un d’entre eux ferait une apparition ou une apparition. Nous avons la confirmation que le maire Salem, joué par Tony Hale, fera également un retour pour le film. Les autres acteurs confirmés que nous connaissons sont Hannah Waddingham, Juju Brener, Froy Gutierrez, Taylor Paige Henderson, Nina Kitchen et Sam Richardson, qui joueront également des rôles non divulgués pour le film.





Les fans vont voir un tout nouveau groupe de visages parmi les membres de la distribution originale. Pour autant que nous sachions des nouveaux personnages, il va suivre un groupe de lycéens comme avec l’original. Les lycéens seront composés de Whitney Peak (Aventures effrayantes de Sabrina) comme Becca, Lilia Buckingham (Famille moderne) comme Cassie, et Belissa Escobedo comme Izzy. De la façon dont cela se déroulera, seules les nouvelles bandes-annonces à venir et les images de tournage pourront nous en dire plus. Plus de détails sur ces nouveaux personnages et comment ils se dérouleront sont inconnus pour le moment.

Intrigue: Qu’est-ce que le Hocus Pocus La suite sera-t-elle à propos ?





Images de Walt Disney

Hocus Pocus 2 va suivre les événements depuis le début Hocus Pocus cela s’est produit en 1993, 29 ans après la première bataille avec les sœurs Sanderson. Nous savons seulement jusqu’à présent que les sœurs Sanderson vont revenir d’une manière ou d’une autre et chercheront plus de chaos dans un Salem des temps modernes. Il suivra trois lycéens différents qui tentent d’empêcher une fois de plus la colère des sœurs Sanderson. Les téléspectateurs vont voir une autre confrontation magique comme nous l’avons fait avec Hocus Pocus. Nous espérons obtenir un résumé plus détaillé de cette suite à venir au début de cette année.









Images de Walt Disney

Filmer pour Hocus Pocus 2 a officiellement bouclé, confirme Bette Midler. Les fans de franchise devraient s’attendre à ce que cette nouvelle suite arrive à l’automne 2022, juste à temps pour les saisons d’Halloween et d’automne. La date exacte est encore inconnue pour le moment, mais une fois qu’elle se rapprochera de l’automne cette année, les fans obtiendront plus de détails sur le moment où la suite sera disponible.

Contrairement au premier Hocus Pocus le film n’étant disponible qu’en sortie cinéma, Hocus Pocus 2 ne sortira que pour la plate-forme de streaming Disney +, comme les précédents films et projets à succès récents de Disney. Les fans ne voudront pas manquer cette nouvelle aventure magique et palpitante cet Halloween.









Raisons pour lesquelles l’avatar en direct de Netflix: la dernière série Airbender pourrait réussir (et pourquoi cela pourrait échouer) Netflix a potentiellement un coup sur les mains avec la série en direct Avatar: The Last Airbender. Voici pourquoi cela pourrait réussir ou échouer.

Lire la suite





A propos de l’auteur