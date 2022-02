Tout ce que nous savons sur ce spectacle des années 90

Ce spectacle des années 90, le spin-off de l’émission télévisée humoristique sur le passage à l’âge adulte Ce spectacle des années 70, a maintenant commencé la production. Netflix a annoncé la nouvelle série en octobre. La nostalgie des années 90 et les reprises d’émissions classiques sont à un niveau record, et les fans espèrent que la nouvelle série leur donnera une ambiance familière et se sentira comme l’original. Sur ce, voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Ce spectacle des années 90!

Quels membres de la distribution reviennent ?





La société Carsey-Werner

Si vous êtes un fan de longue date de la franchise, vous serez heureux d’apprendre que Red et Kitty seront dans la série, avec Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp reprenant leurs rôles. Ils seront dans le spin-off en tant que grand-père et grand-mère de Leia Forman.

Tout le monde se demande encore si Eric et Donna rejoindront également la série ou s’ils seront interprétés par Topher Grace et Laura Prepon, bien que cette dernière reste inconnue. Que d’autres membres de la distribution originale reviennent, nous espérons et nous nous attendons à ce que les détails de leurs histoires soient traités par le biais de conversations dans la nouvelle émission.

Mis à part l’original Kitty et Red, Callie Haverda est à la tête du casting en tant que leur petite-fille, la fille d’Eric et Donna, Leia Forman. Les autres acteurs incluent la meilleure amie de Leia, Gwen, interprétée par Ashley Aufderheide ; Mace Coronel dans le rôle du charmant et séduisant Jay, qui a toujours un caméscope prêt ; Le meilleur ami de Jay et le frère aîné de Gwen, Nate, joué par Maxwell Acee Donovan ; Reyn Doi dans le rôle d’Ozzie, un ami gay sarcastique; et Sam Morelos jouant Nikki, la petite amie rebelle de Nate.





Rupp et Smith (alias Red et Kitty) ont partagé les premières photos sur le plateau le week-end dernier. « Qu’est-ce que c’est dans mon vieux Spectacle des années 70 chaise? » a demandé Smith en montrant la page de couverture du script pilote avec le nouveau logo – qui ressemble un peu au logo de Nirvana. Smith aussi tweeté« Red and Kitty, les adolescents, le rock grunge… allons-y! »

Rupp a partagé presque la même photo en disant: « Et nous avons commencé », avec une photo de sa plaque signalétique et de son script pilote. Ancienne co-vedette de Ce spectacle des années 70 Danny Masterson (alias Hyde) a commenté sa publication sur Instagram : « Je te pré-nomine pour l’Emmy. » Masterson ne rejoindra probablement jamais l’émission de renaissance car il fait face à des accusations criminelles. Elle a également posté la même image sur Twitter, tweeter, « De retour. Le même mais différent. Tellement amusant. »





Quelle est l’intrigue de Ce spectacle des années 90?





Netflix

Le résumé officiel de la série a été dévoilé : « Hello, Wisconsin ! Nous sommes en 1995 et Leia Forman, fille d’Eric et Donna, rend visite à ses grands-parents pour l’été où elle se lie avec une nouvelle génération d’enfants de Point Place sous l’œil vigilant de Kitty et le regard sévère de Red. Le sexe, la drogue et le rock ‘n roll ne meurent jamais, ça change juste les vêtements.

Le nouveau spectacle essaie clairement d’imiter la dynamique du spectacle original tout en s’adaptant à la culture des années 90. Nous savons que c’est de retour à Point Place, dans le Wisconsin, avec Kitty et Red qui, espérons-le, vivent toujours dans la même maison de la famille Forman. Ce ne serait pas la pire chose si nous voyions Leia marcher sur les traces d’Eric et Donna jusqu’au sous-sol emblématique de Forman.

Le Hub est-il toujours ouvert ? Verrons-nous Leia et ses amis explorer les clubs punk rock ? Des émissions de hip-hop ? Des groupes de grunge ? Héroïne chic ? Des boys bands ? Ou même des expressions maladroites popularisées comme « wassup! » ou « parler à la main? »





Comment la fin de l’influence originale Ce spectacle des années 90?

Dans la saison 7 de Ce spectacle des années 70, Eric a quitté la maison de Point Place lorsqu’il a obtenu son diplôme d’études secondaires et a commencé à ressentir le poids de la vie d’adulte et des responsabilités. Il ne pouvait pas se permettre d’aller à l’université et a abandonné son amour de toujours Donna à l’autel le jour de leur mariage. Après cela, il a décidé d’aller enseigner en Afrique, laissant tout et tout le monde derrière lui. La saison 8 a également vu Ashton Kutcher (Kelso) partir, après avoir obtenu un emploi de sécurité pour le Playboy Club, pour se rapprocher de sa fille Betsy.

Jackie a rompu avec Hyde et est tombée amoureuse de Fez, alors peut-être qu’ils sont toujours ensemble ? Et le nouveau single Donna a essayé de le faire fonctionner avec Randy, qui a été embauché pour travailler au magasin de disques de Hyde. Randy ne s’est pas bien débrouillé avec les fans et il n’a pas beaucoup joué dans les derniers épisodes. Parce qu’Eric et Donna ont une fille, ils se sont peut-être remis ensemble après le baiser du Nouvel An dans le 200e et dernier épisode de la série. Pourtant, Ce spectacle des années 90 parle de Leia et de ses grands-parents, alors qu’est-il arrivé à Eric et Donna ? Seul le temps nous le dira.





Qui sera le nouvel Eric ? Ou le nouveau Kelso ? Les nouveaux personnages seront-ils des copies des anciens ? Ou seront-ils originaux ? Il y a des tonnes de questions qui trouveront bientôt une réponse.

Netflix n’a pas encore confirmé la date de sortie, mais ils ont confirmé 10 épisodes pour le moment. Restez à l’écoute pour d’autres mises à jour.





