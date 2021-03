Tout ce que nous savons sur ‘Bros’, la première comédie romantique gay d’un grand studio

«Bros», une comédie romantique révolutionnaire centrée sur l’histoire d’amour de deux homosexuels, sortira en salles en août prochain, selon le studio derrière le film, Universal Pictures.

Voici tout ce que nous savons sur « Bros »

Le film mettra en vedette Billy Eichner, de la renommée de « Billy on the Street », qui coécrit et produit également. La sortie de « Bros » fera d’Eichner, 42 ans, le premier homme ouvertement gay à écrire et à jouer dans un grand film.

«Honnêtement, je n’arrive pas à y croire … bouge-toi, Julia Roberts,» Eichner a écrit sur Twitter Vendredi, « il y a une nouvelle REINE de comédie romantique en ville! »

Eichner a récemment dit à Variety à quel point la représentation compte pour lui, et c’est en regardant «Love, Simon», un film sur un gosse gay au lycée qui tombe amoureux, que «les hétéros vont au cinéma et se voient littéralement tous. le temps … c’était tellement inhabituel d’avoir une connexion à ce qui se passait à l’écran au lieu d’être une étape ou deux supprimée. «L’amour, Simon» m’a vraiment touché.

Eichner a également écrit sur Twitter vendredi que son manager lui avait dit d’être « moins gay » en 2006, lorsqu’un agent venait à son émission, et que la réalisation de son nouveau film « ne prenait que 100 ans! Merci, Hollywood! »

Billy Eichner en 2019. Bravo

« Bros » sera produit par Judd Apatow, qui était également derrière le film « The Big Sick », qui mettait en vedette Kumail Nanjiani et Zoe Kazan et a été crédité d’avoir enfreint toutes les règles des comédies romantiques traditionnelles. Le genre a continué d’élargir sa définition de ce à quoi ressemblent les histoires d’amour, et au cours de la saison des vacances 2020, Hulu a publié «The Happiest Season», l’un des premiers films de vacances à présenter une romance lesbienne.

Eichner a parlé de l’homophobie qu’il a vécue à Hollywood, affirmant que l’industrie cinématographique n’est pas allée assez loin, ce qui rend l’écriture et la mise en vedette dans «Bros» douce-amère.

«Je suis honoré que ce soit moi, mais ça aurait dû être quelqu’un d’autre il y a 30 ou 40 ans», a-t-il déclaré à Variety. «J’entends des gens parler de diversité et d’inclusion, mais je vois souvent des homosexuels exclus de ces conversations. La communauté de la comédie, qui a toujours été un jeu d’homme si hétéro, n’a pas été gentille avec les hommes ouvertement homosexuels, et je vois encore tellement d’homophobie en ce qui concerne le casting.

Bien que les détails sur le film aient été un secret bien gardé, Universal Pictures, le studio derrière le film, a déclaré dans une déclaration à AUJOURD’HUI que le film était «une comédie intelligente, évanouie et sincère sur la recherche de sexe, d’amour et de romance au milieu du la démence. »

Il n’a pas encore été annoncé qui jouera le rôle de l’intérêt amoureux d’Eichner. Universal Pictures a été silencieux sur le casting, et a seulement déclaré que le film était «la première comédie romantique d’un grand studio sur deux hommes gays peut-être, peut-être, probablement trébucher vers l’amour. Peut-être. Ils sont tous les deux très occupés. Qui avec cette personne « très occupée »? Nous devrons rester à l’écoute.

« Nous sommes notre nouvelle reine de la comédie romantique, » a déclaré vendredi le studio dans un tweet.

« Bros » devrait sortir le vendredi 12 août 2022.

