Tout ce que nous savons sur Avatar 2 !

Décoration moderne pour la maison, le salon, la peinture, la bande dessinée Spiderman Avatar sur toile, 2 panneaux, rideaux de cuisine 254 x 213,4 cm

✿ Taille de vente chaude : chaque colis comprend 2 ensembles de tissu de panneau (la taille totale des deux panneaux est de 254 cm de large x 213,4 cm de long, et la taille d'un seul panneau est de 127 cm de large x 213,4 cm de long. Le diamètre de l'œillet est généralement de 4,1 cm. En cas d'apparence, la largeur du rideau doit être au moins 1,5 fois la largeur de la fenêtre. ✿ Matériau et caractéristiques : 100 % fibre de polyester superfine, ces rideaux magiques solides peuvent bloquer 95 % de la lumière du soleil et empêcher 100 % des rayons ultraviolets. Des tests en laboratoire ont montré que les rideaux ne contiennent pas de vinyle et ne sont pas nocifs pour l'environnement. Il est sûr et vert pour les enfants et les crèches. ✿ Plusieurs fonctions : ces rideaux doux sont fabriqués avec une technologie innovante, qui a une haute performance, une isolation thermique, une réduction du bruit, une économie d'énergie / haute efficacité et une protection de la vie privée dans les pièces sombres. ✿ Décoration intérieure unique : ces rideaux classiques ajouteront de nouveaux effets à vos fenêtres et chambres, adaptés aux styles modernes, traditionnels, rétro et rustiques et victoriens. Laissez ces rideaux occultants respirants et ventilés ajouter une apparence charmante à vos hôtes et invités. ✿ Meilleur service : garantie de qualité de 10 ans et garantie de remboursement de 30 jours pour fournir une politique de retour. Lavable en machine, facile à entretenir, utilisez un agent de blanchiment sans chlore uniquement si nécessaire, et utilisez un sèche-linge pour sécher à basse température et repasser à chaud si nécessaire.