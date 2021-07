Tout ce que nous savons sur Apex Legends Saison 10 – Nouvelle légende, changements de carte, nouvelle arme

Légendes Apex La saison 10 commence le 3 août 2021. Elle s’appellera Emergence et comportera de nombreux changements dans le jeu, notamment une nouvelle légende, Seer, une nouvelle arme, le Rampage LMG, et des changements importants apportés à World’s Edge.

Une toute nouvelle histoire de l’Outreterre, Metamorphosis, ajoute un peu d’histoire à la nouvelle légende, Seer, à la manière typique d’Apex. Le style artistique est unique, comme toujours, et montre à quel point ces courtes productions nécessitent beaucoup d’efforts.

Que savons-nous de Seer jusqu’à présent? Pas grand-chose, au-delà du nom. Plus de détails seront révélés au cours des deux prochaines semaines avec des capacités exactes et plus, bien qu’il y ait déjà un ou deux indices.

La page de sortie officielle d’Emergence nous dit que le voyant a des « microdrones » et un « œil d’artiste », il sera intéressant de voir si un autre héros Drone dans Apex s’intègre dans la méta ou tombe sur le côté comme notre pauvre garçon Crypto.

World’s Edge est le prochain domaine du jeu qui est en train de changer. De nouvelles zones entières de la carte vont être détruites, tout comme le schéma général des mises à jour de la carte dans Apex. De quelques teasers jusqu’à présent (merci à @shrugtal, comme toujours), on dirait que le bloc du ciel est revenu à son bleu vif habituel. Si c’est vrai, c’est une excellente nouvelle. Tout pour se débarrasser de cette étrange tache rouge.

Ce sera une autre nouvelle arme avec l’arrivée de la saison 10 : le Rampage LMG, apparemment conçu par Rampart. Un autre LMG, dites-vous ? Après le Spitfire dominant la méta pendant plusieurs mois ? Oh oui, c’est un autre LMG. Il a une « source de puissance de feu surprenante », ce qui est intéressant, et pourrait suggérer un nouveau type de munitions ?

Enfin, les arènes classées feront également leur apparition pour la saison 10. Il existe des rangs uniques pour les arènes et le mode classé standard, bien qu’il semble que vous puissiez obtenir un badge extra-spécial si vous chaque Apex Predator dans les deux types de liste de lecture classée. .

Dans l’ensemble, malgré le retour du battage médiatique d’Emergence pour Apex, les semaines ont toujours été difficiles pour Réapparaître‘s Bataille royale. Le discours public sur le taux accru de pirates informatiques a laissé de nombreux joueurs compétitifs se sentir épuisés, avec #SaveApexRanked même tendance sur Twitter il y a quelques semaines.

La nouvelle saison suffira-t-elle ? On verra.