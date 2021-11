Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Euphoria Saison 2

La série très attendue a été créée en 2019 sur HBO et a reçu des critiques élogieuses du public et des critiques. Euphorie a été écrit et créé par Sam Levinson, qui a déjà écrit le film HBO, Magicien du mensonge. Levinson est sans aucun doute un scénariste et réalisateur talentueux dont on peut s’attendre à de grandes choses à l’avenir.

Euphorie suit la vie et les luttes d’un groupe d’élèves du secondaire Gen-Z. Zendaya joue le rôle principal dans le rôle de Rue, toxicomane, aux côtés d’un ensemble de jeunes acteurs talentueux, dont Maude Apatow, Alexa Demie, Jacob Elordi et bien d’autres. Nous n’avons pas encore vu une série sur le passage à l’âge adulte sur le lycée comme celle-ci. Euphorie vous donne un regard brutalement honnête sur la vie de nos jeunes actuels.

La série se déroule à Los Angeles et aborde de nombreux sujets tels que la drogue, l’amour, le sexe et l’identité personnelle. Le personnage de Jules (Hunter Schafer) devient le thème principal de la série alors qu’elle et Rue entament une relation compliquée. Le personnage de Jules nous donne un regard honnête sur les luttes que les jeunes transgenres doivent endurer aujourd’hui.

Levinson est un génie derrière la caméra. Son écriture est honnête, probante et nous surprend constamment à chaque épisode. Dans le même temps, le spectacle est magnifiquement tourné, rempli de dynamisme et de couleurs, et est lié à la musique fantastique de Beyoncé, Labrinth et bien d’autres. En raison de la pandémie de COVID-19, la production de la saison deux a été retardée, mais heureusement, le tournage a repris et la deuxième saison devrait être diffusée très bientôt.

Là où la saison 1 s’est arrêtée

La première saison s’est terminée avec beaucoup de questions sans réponse sur le sort des personnages. La finale explosive a présenté un numéro musical magnifiquement chorégraphié sur l’air de Nous tous par Labrinth et Zendaya. La consommation de drogue est un thème principal de la série et une grande partie de l’émission s’est concentrée sur Rue et ses luttes pour rester sobre.

La première saison s’est terminée avec la rechute de Rue après avoir décidé à la dernière minute de ne pas s’enfuir avec Jules dans la grande ville. Le sort des autres personnages reste également inconnu. La série nous a fourni un certain nombre de cliffhangers. Le trafiquant de drogue Fez (Angus Cloud) a été vu pour la dernière fois en train de jeter une énorme quantité de drogue dans les toilettes alors que sa maison était perquisitionnée par la police. Cassie (Sydney Sweeney) traverse la tourmente de la recherche d’un avortement et Maddy (Alexa Demie) a volé un DVD dans la chambre de Nate (Jacob Elordi) qui pourrait potentiellement exposer son père joué par Eric Dane. Nate est un sociopathe abusif et confus qui est le principal antagoniste de la série. Il est hanté et honteux par les secrets sexuels de son père et maintenant, avec Maddy au courant, beaucoup de ces secrets pourraient être exposés dans la saison deux.

Après la finale de la série, HBO a publié deux spéciaux d’une heure au milieu de la pandémie – l’un axé sur Rue et l’autre sur Jules. Les spéciaux étaient un aperçu rafraîchissant de ce que ces personnages faisaient depuis la fin de la première saison.

Qui dans le casting revient

Il y avait une rumeur en cours selon laquelle le numéro musical de la finale représentait la mort de Rue. Heureusement, le créateur Sam Levinson a mis cette théorie au repos et nous a assuré que Rue n’est pas mort. Un autre personnage dont le sort n’était pas connu était celui du trafiquant de drogue local Fès, brillamment interprété par Angus Cloud. Cloud était complètement inconnu avant la série et a dû dormir dans divers Airbnbs de Los Angeles pendant le tournage de la première saison. Il est sans aucun doute un énorme talent et une photo dans les coulisses d’une table lue avec lui et Zendaya a confirmé qu’il reviendrait.

Le reste de la distribution de l’ensemble devrait également revenir, y compris la star de l’évasion Barbie Ferreira qui incarne le personnage de Kat, une adolescente en pleine métamorphose personnelle. Ferreira est certainement un talent qui a de grandes choses dans son avenir. Elle a depuis joué dans le film HBO Max, Non enceinte aux côtés de Haley Lu Richardson. Le casting ajoutera également de nouveaux personnages, dont Minka Kelly, Demetrius « Lil Meech » Flenory Jr. et le chanteur Dominic Fike.

Intrigue et date de sortie

En juillet 2021, Zendaya a publié un aperçu rapide de la saison deux, composée de Rue et Jules se souriant dans les couloirs bondés de leur école. Les deux personnages ont une relation compliquée mais amoureuse qui se poursuivra sûrement dans la saison deux. Bien qu’une grande partie de l’intrigue de la saison deux ait été gardée secrète, Levinson a déclaré dans une interview avec Vogue que nous devrions nous attendre à une saison brutale qui va dans des endroits sombres.

Euphorie est une émission très actuelle et on s’attend à ce que Levinson continue d’exploiter de nombreux thèmes politiques et sociaux d’aujourd’hui au cours de la deuxième saison. Dans une interview avec Digital Spy Colman Domingo, qui joue Ali, a déclaré que COVID-19 et le mouvement Black Lives Matter pourraient également être incorporés dans le script. La saison deux a été retardée en raison de COVID-19, mais la production a repris en avril 2021. Il n’y a pas encore de date de sortie exacte, mais HBO a déclaré qu’ils espéraient sortir la saison deux d’ici fin 2021 ou début 2022.

Euphorie est un spectacle extrêmement important qui définit une génération. Ce que Sam Levinson a fait, c’est prendre les luttes et les tribulations de l’expérience du lycée moderne et il en a fait une œuvre d’art. La cinématographie dynamique, les techniques de prise de vue et la musique font de chaque épisode des montagnes russes d’émotion et de drame.

Le mérite doit être attribué à la brillante performance de Zendaya en tant que Rue. Elle nous donne une description brutalement honnête de la toxicomanie qui prouve qu’elle est un vrai talent. L’école secondaire a beaucoup changé au cours des dix dernières années et de nombreux adultes ignorent les luttes que doivent endurer les adolescents de nos jours. Il existe de nombreux problèmes sociaux et culturels que les adolescents doivent surmonter de nos jours et Euphorie est le moyen idéal pour le voir.