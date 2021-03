Tout ce que l’on sait sur Vesta, le projet de robot domestique d’Amazon avec Alexa, plusieurs caméras et la taille de «deux petits chats»

L’échec retentissant du Fire Phone se profile à nouveau. C’est du moins ce que certains employés d’Amazon semblent penser du nouveau grand projet matériel de l’entreprise: un robot domestique nommé Vesta.

Plus de 800 employés d’Amazon font partie de l’équipe de développement de ce robot qui il se composera d’un écran, de plusieurs caméras et aura un assistant vocal Alexa son interface fondamentale. Les retards dans sa production et son attrait douteux auprès du public menacent son avenir, affirment certains employés.

« Nous craignons qu’il ne devienne un autre Fire Phone »

C’est ce qu’ils disent dans Business Insider, où ils ont eu accès à des documents internes dans lesquels ils parlent du grand pari qu’Amazon fait dans ce projet, qui est fait partie de sa division Lab126.

Cette unité commerciale est responsable de la création d’autres appareils tels que le lecteur de livres électroniques Kindle, les haut-parleurs intelligents de la famille Echo ou l’assistant vocal Alexa. Aussi étaient responsables du développement de ce Fire Phone qu’Amazon a lancé en 2014 et a fini par être un désastre absolu.

Ce projet Amazon, en développement depuis au moins trois ans – Bloomberg en a déjà parlé en avril 2018 – représente l’un des plus ambitieux de ces derniers temps, mais selon six personnes directement impliquées dans le projet, Divers retards et changements de stratégie soulèvent des questions sur la viabilité et le succès potentiel de Vesta. L’un de ces employés a indiqué que « les gens sont très sceptiques et nous craignons que cela ne devienne un autre Fire Phone »

Pour l’instant, quelque chose comme « une tablette sur roues »

L’un des prototypes de Vesta a la taille de « deux petits chats », mesurant environ 25-30 cm de large, et selon ces sources, le robot se compose de plusieurs caméras, d’un écran et d’un microphone. L’un de ces employés l’a décrit comme «une tablette Fire sur roues» capable de se déplacer dans la maison à l’aide de commandes vocales.

L’idée de base rapprocherait ce message d’un ton de plaisanterie (qui à la fin de la blague avait peu) que Jeff Bezos avait fait sur son compte Instagram il y a deux ans. Dans ce post a montré un haut-parleur Echo collé à un aspirateur robot Roomba.

Pour les propres employés d’Amazon impliqués dans le projet, les doutes sont notables car certains estiment que l’intérêt suscité par l’appareil sera réduit et cela n’attirera qu’un petit enfant d’utilisateurs, ce qui ne compenserait pas l’énorme effort qui est consacré à son développement.

Chez Amazon, ils semblent envisager des idées comme proposer Vesta comme solution de visioconférence mobile cela nous permet de nous déplacer dans la maison pendant que nous assistons à une réunion ou à une discussion virtuelle. Des options telles que des capteurs de qualité de l’air ou d’humidité et même un compartiment pour transporter des objets d’un endroit à un autre sont également envisagées.

Les estimations des ventes que Vesta générerait sont initialement faibles: son prix sera élevé par rapport aux autres appareils de la famille Echo, par exemple.

La société semble envisager une stratégie dans laquelle Amazon la lance comme un produit qui ne peut être acheté que sur invitation, comme ils l’ont fait avec leur bracelet quantifiant Halo. Cela éviterait de se retrouver avec un grand nombre d’appareils invendus, ce qui s’est produit avec le Fire Phone.

La production s’est déplacée de la Chine vers le Mexique pour essayer de réduire les coûts, mais il semble que cela a également conduit à problèmes de qualité et formation des employés de la chaîne de montage, ce qui a encore retardé ce lancement potentiel, qui de toute façon pourrait être annulé et ne pas voir le jour.

Malgré tout, Amazon a déjà formé plus d’une centaine de personnes pour apporter un support technique aux futurs utilisateurs de Vesta, ce qui suggère un libération de Vesta à court terme.

Amazon a certainement de l’expérience dans ce domaine. Sa division Amazon Robotics est chargée de créer ces robots incroyables qui fonctionnent de manière autonome dans vos entrepôts et vous permettent de gérer efficacement les commandes.