Tout ce que l’on sait sur le film Je suis ton fan

Plus de dix ans se sont écoulés depuis le lancement de ‘Je suis ton fan’ et ses fans continuent d’être au pied du canyon avant chaque nouveauté, comme cela s’est produit en 2020 lorsqu’une rencontre virtuelle a été annoncée au milieu du Coronavirus. Les acteurs ont organisé l’événement dont leurs fans pouvaient profiter en mai de l’année dernière, et ils reviendront une fois de plus, mais pour un film.

Le programme mexicain est une adaptation de la série argentine homonyme créée par Dolores Fonzi et Constanza Novick. Le premier épisode a été créé en avril 2010 et a duré deux saisons. Bien qu’il ait eu une fin, les fans voulaient en savoir plus sur Charly et Nico, et ce sont eux qui ont révélé la grande nouvelle.

+ Ce que l’on sait du film ‘I’m your fan’:

À travers des histoires sur son compte Instagram officiel, Ana Claudia Talancón a confirmé la rumeur qui a commencé en mai 2020 et a annoncé que on verra plus de ‘Je suis ton fan’, mais maintenant sur grand écran. Sur son réseau social, il a publié une photo de la réunion et une vidéo avec Martin Altomaro chanter la chanson « Fan » par Emmanuel Horvilleur quand on a l’information. Voir!

L’image de l’ensemble du casting et la vidéo ensemble sont la confirmation de la suite de l’histoire. En outre, sur la photo, vous pouvez voir Veronica langer (Marta Molina), Martin Altomaro (Nico Cruz), Juan Pablo Medina (Iñaqui Díaz de Olavarrieta) et Johanna Murillo (Fernanda De la Peza). Ce qui a surpris certains, c’est la présence de Dolorez Fonzi, protagoniste de la version argentine et créateur du projet, donc il imagine qu’il sera derrière le scénario.

Jusqu’à présent, aucun détail n’a été révélé, ni tous les acteurs qui feront partie du film, mais on sait que la société de production en charge sera Moyenne BTF, responsable de «Jusqu’à ce que je vous rencontre» et «Selena’s Secret». Ana Claudia a invité ses fans à suivre ses réseaux pour en savoir plus sur les actualitéss.