Tout ce que l’on sait sur le documentaire de Selena Gomez sur Apple TV+

Le protagoniste de Only Murders in the Building a un nouveau projet de streaming. Ce sera Selena Gomez : My Mind and Me !

© GettySelena Gomez devient la star d’Apple TV+.

le calendrier de Selena Gomez Il n’a pas de répit : de début 2022 à cette partie, il a présenté d’innombrables projets qui ont captivé ses fans. Son rôle principal dans Seuls les meurtres dans le bâtimentson travail d’actrice et productrice dans Hôtel Transylvanie : Transformania, la percée de sa marque de cosmétiques et sa carrière musicale imparable ne sont que quelques-unes des tâches qui l’occupent. Et, comme si cela ne suffisait pas, il a annoncé votre propre documentaire dans AppleTV+.

Depuis ses débuts en tant que figure de Disney Channel, Selena a su construire une carrière pleine de succès. Elle parvient chaque jour à se réinventer avec des productions de l’envergure de Seuls les meurtres dans le bâtiment, la série disponible sur Star+ qui a été nominée aux Emmy Awards et est devenue un phénomène indéniable dans le genre comique. Cependant, même si cela s’avère merveilleux, il a déjà en tête quelle sera sa prochaine étape sur les plateformes de streaming.

Avec une annonce sur Instagram, la chanteuse et actrice a révélé qu’un documentaire intitulé Mon esprit et moi. Comme annoncé par le service d’abonnement lui-même, le projet est en développement depuis longtemps mais a récemment obtenu les droits mondiaux. Comme cela va être? Il racontera l’histoire de la compositrice, productrice, femme d’affaires et militante. Ils ont également assuré que la réalisation et la production seront sous le commandement de Alek Keshishianl’esprit derrière Madonna : action ou vérité.

« Après des années sous les projecteurs, Selena Gomez atteint une célébrité inimaginable. Mais alors qu’elle atteint un nouveau sommet, un virage inattendu la conduit dans les ténèbres. Ce documentaire exceptionnellement brut et intimiste retrace son parcours de six ans sous un nouveau jour.», indique le synopsis officiel publié par Apple. De cette façon, ils diront tout sur la star qui a réussi à vendre 210 millions de singles dans le monde.

Après sa nomination pour Grammys déjà le Emmy Awards cette année, elle est prête à retrouver le rôle principal avec Selena Gomez : Mon esprit et moi. Bien que la nouvelle circule depuis un certain temps, ce n’est qu’à sa confirmation aujourd’hui que les fans ont célébré la production en cours de route. Cependant, ni Interscope ni Apple n’ont publié la date de sortie, bien que tout indique qu’elle pourrait être d’ici la fin de 2022.

