Tout ce que l’on sait sur l’application pour les indépendants que le gouvernement va créer

Il vise à rationaliser un grand nombre de procédures et que ce soit le même travailleur qui puisse les faire depuis son mobile.

Les travailleurs autonomes représentent une main-d’œuvre très importante dans ce pays. Après plusieurs mois de négociations, le gouvernement finalise les détails de l’application mobile qu’il lancera afin que Ce sont eux qui peuvent effectuer directement les démarches. Il n’y a toujours pas de déclaration officielle sur cette application, mais des travaux sont en cours pour qu’elle soit prête avant 2023.

La nouvelle application pour les indépendants préparée par le ministère

2023 donne le coup d’envoi de la réforme des indépendants, saluée et critiquée par divers secteurs. Il ne fait aucun doute qu’une application de ces caractéristiques est nécessaire. Grâce à elle, les indépendants pourront effectuer un grand nombre de démarches sans avoir à s’asseoir devant l’ordinateur. Il y a des moments où il faut pouvoir décrocher le téléphone pour effectuer n’importe quelle tâche. S’il y a quelque chose qu’un freelance apprécie particulièrement, c’est bien le temps.

Du paiement d’une redevance, d’une consultation ou de pouvoir faire varier la rubrique du devis. De cette façon, les indépendants auraient beaucoup plus de facilité et ils ne perdraient pas de temps à encaisser au service de leur agence ou attendre qu’un ordinateur soit disponible pour le faire.

En ce sens, le ministère de la Sécurité sociale a lancé le portail [email protected]avec lequel jusqu’à 40 démarches liées à l’emploi peuvent être effectuées. De l’application pour la vie professionnelle à La nouvelle application pour les indépendants serait liée à ce portail.

Le système des quotas de revenu réel

La réforme qui est sur la table stipule que les indépendants peuvent sélectionner leur quota en fonction des revenus, pouvant apporter des modifications jusqu’à 6 fois dans la période d’un exercice. Actuellement, il n’est possible d’effectuer que 4 changements, un par trimestre. De cette manière, vous pouvez ajuster plus rapidement l’étirement sur lequel vous voulez être et cela peut varier selon vos revenus.

L’application pourra permettre aux freelances une plus grande interaction.

Il ne fait aucun doute que l’utilisation des téléphones portables est devenue un fait massif, on s’attend donc à ce que le l’application est capable de satisfaire les professionnels qui vont l’utiliser. Pour le moment, il n’y a pas d’annonce officielle sur la date à laquelle il sera disponible, mais tout indique qu’il sera avant la fin de l’année, lorsque les changements que subiront les indépendants commenceront à prendre effet.

Cette application ressemble probablement à très similaire à celui utilisé pour faire le compte de résultat. Le système d’accès pourrait être [email protected] PIN, l’un des plus confortables et qui vous permet d’accéder à votre espace personnel simplement en utilisant votre propre mot de passe personnel, totalement sécurisé. Evidemment l’appli devrait être publié pour les appareils Android et iPhone, étant ainsi en mesure de donner une couverture complète à tous les types de terminaux.

