Tout ce que l’on sait sur Avatar 3

Mobistoxx Mur tv-hifi AVATAR 3 portes blanc sans led

Découvrez ce mur tv-hifi design de la collection AVATAR dont son look et sa modernité apporteront chaleur et réconfort dans votre intérieur. Le mur tv-hifi est très pratique grâce à la grande colonne et le meuble tv-hifi. La colonne abrite 4 étagères et le meuble tv-hifi a 4 grandes niches. Pratique, non? Fabriqué à partir de panneaux de particules de haute qualité, le mur tv-hifi AVATAR vous assurera solidité et stabilité. Pensez également à jeter un coup d'œil sur les autres meubles de la collection AVATAR afin de vous assembler un intérieur harmonieux!